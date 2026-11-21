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Um ex-jogador do Real Madrid segue chamando a atenção no Campeonato Espanhol. Seu nome está ligado a uma estatística curiosa que voltou a colocar sua carreira em evidência e o colocou em comparação com alguns dos principais astros do time merengue e do Barcelona.

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O especialista espanhol em estatísticas Alexis, conhecido como "Mister Chip", revelou que Ferran García, astro do Real Betis, não sofreu nenhuma derrota nas partidas que disputou pela LaLiga na rodada seguinte às datas Fifa.

Segundo a mesma estatística, García chegou a 16 jogos consecutivos sem perder, com 10 vitórias e 6 empates, após o empate de sua equipe nesta noite com o Sevilla por 1 a 1, pela 13ª rodada da LaLiga.

Com isso, García igualou a marca de Fede Valverde, jogador do Real Madrid, que também disputou 16 partidas nessas condições sem ser derrotado, mas com números melhores em vitórias: 13 triunfos e 3 empates.

Logo atrás aparece Eric García, jogador do Barcelona, com 15 partidas, enquanto Pedri, Gavi, Thibaut Courtois e Dani Carvajal somam 14 jogos consecutivos sem derrota cada um.

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O ex-jogador do Real Madrid alcançou essa marca em três clubes: começou sua trajetória no Rayo Vallecano, depois voltou ao Real Madrid e, a partir da temporada atual, iniciou uma nova experiência no Real Betis.

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Ferran García, de 27 anos, começou a carreira na base do Real Madrid em 2013, quando entrou na equipe sub-15. Passou por todas as categorias até chegar ao time B, antes de ganhar sua primeira oportunidade no time principal em dezembro de 2018, no duelo contra o Melilla pela Copa do Rei, em que deu uma assistência.

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No entanto, a dificuldade de conquistar espaço regular no time principal o levou a buscar oportunidades fora do clube. Ele foi emprestado ao Rayo Vallecano em setembro de 2020, e a transferência se tornou definitiva no meio de 2021. O Real Madrid manteve 50% dos direitos do jogador, o que lhe garantiu vantagem financeira em caso de retorno ou de venda a outro clube.

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A passagem pelo Rayo foi o principal ponto de virada de sua carreira. Ele se tornou uma das peças titulares da equipe, contribuiu para o acesso à LaLiga e depois apresentou atuações de destaque na primeira divisão, o que despertou novamente o interesse do Real Madrid.

Em fevereiro de 2023, o Real Madrid decidiu recuperar o jogador, aproveitando os 50% dos direitos que mantinha, por 5 milhões de euros, em vez de pagar a multa rescisória de 10 milhões. Ferran García retornou oficialmente em julho do mesmo ano e assinou contrato de quatro temporadas. Disputou três temporadas pelo time principal, com 110 partidas em todas as competições, e conquistou cinco títulos, entre eles a Liga dos Campeões e a LaLiga.

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Em julho de 2026, chegou ao fim a segunda passagem de Ferran García pelo Real Madrid, depois que o clube merengue fechou acordo com o Real Betis pela transferência do lateral espanhol, que assinou contrato até junho de 2030.

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