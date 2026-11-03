O astro do Barcelona revelou seu sonho de conquistar a Bola de Ouro com a camisa do clube catalão, destacando que a transferência para um dos gigantes da Europa dá ao jogador uma maior chance de disputar os prêmios individuais, citando como exemplo a experiência vivida por seu companheiro na seleção da Inglaterra, Harry Kane.

O ponta inglês Anthony Gordon disse, em declarações divulgadas pelo site Tribuna, que a trajetória de Kane no Tottenham foi excepcional em termos de Campeonato Inglês, mas que ele não alcançou o mesmo status mundial que tem atualmente, por causa da ausência de títulos nas vitrines do clube londrino.

E acrescentou: "Acho que é algo parecido com o que aconteceu com Harry Kane. Ele passou um longo período no Tottenham e teve uma trajetória incrível na Premier League, mas, como o Tottenham não conquistou nenhum título, talvez isso não tenha ajudado a chegar àquele status elevado que ele ocupa agora".

E prosseguiu: "Acho que a transferência dele para o Bayern de Munique o colocou em outro nível, porque ele passou a ser capaz de adicionar títulos à sua carreira".

Kane: do Tottenham ao topo da glória individual

Gordon citou o que Kane conquistou após sua transferência para o Bayern de Munique, passo que lhe deu a chance de disputar regularmente os grandes torneios e de aparecer nas fases avançadas da Liga dos Campeões da Europa, antes de coroar sua trajetória com a conquista da Bola de Ouro de 2026.

A consagração do atacante inglês colocou fim a uma longa espera, já que ele se tornou o primeiro jogador inglês a levar o prêmio desde Michael Owen, em 2001, depois de conseguir transformar seus marcantes números de gols em conquistas coletivas e individuais no mais alto nível.

Barcelona, o caminho de Gordon rumo à Bola de Ouro

Gordon enxerga que jogar pelo Barcelona lhe dá a chance de seguir os passos de Kane, por meio da disputa dos maiores títulos e da demonstração de suas capacidades nos jogos decisivos, fatores que ele acredita fazerem a diferença na corrida pela Bola de Ouro.

O ponta inglês disse: "Por isso sempre sonhei em jogar por este clube, pois todos assistem ao Barcelona e podemos disputar em todas as frentes os maiores títulos, e, quando você apresenta o seu melhor nível nos grandes jogos, é aí que vêm os prêmios e todas as coisas que você almeja".

Ele encerrou sua fala afirmando que brilhar nos maiores confrontos e disputar os títulos é o caminho para realizar suas ambições, numa referência a que o sonho da Bola de Ouro não está ligado apenas ao desempenho individual, mas também ao que o jogador conquista com o seu time.