Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Harry KaneGetty Images
Traduzido por

Ao estilo de Kane: estrela do Barcelona sonha em conquistar a Bola de Ouro

H. Kane
A. Gordon
Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
England
Espanha
Alemanha

Será que o desejo se realiza?

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O astro do Barcelona revelou seu sonho de conquistar a Bola de Ouro com a camisa do clube catalão, destacando que a transferência para um dos gigantes da Europa dá ao jogador uma maior chance de disputar os prêmios individuais, citando como exemplo a experiência vivida por seu companheiro na seleção da Inglaterra, Harry Kane.

O ponta inglês Anthony Gordon disse, em declarações divulgadas pelo site Tribuna, que a trajetória de Kane no Tottenham foi excepcional em termos de Campeonato Inglês, mas que ele não alcançou o mesmo status mundial que tem atualmente, por causa da ausência de títulos nas vitrines do clube londrino.

E acrescentou: "Acho que é algo parecido com o que aconteceu com Harry Kane. Ele passou um longo período no Tottenham e teve uma trajetória incrível na Premier League, mas, como o Tottenham não conquistou nenhum título, talvez isso não tenha ajudado a chegar àquele status elevado que ele ocupa agora".

E prosseguiu: "Acho que a transferência dele para o Bayern de Munique o colocou em outro nível, porque ele passou a ser capaz de adicionar títulos à sua carreira".

Próximas partidas
BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

ATM

ATM

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

FCB

FCB

Kane: do Tottenham ao topo da glória individual

Gordon citou o que Kane conquistou após sua transferência para o Bayern de Munique, passo que lhe deu a chance de disputar regularmente os grandes torneios e de aparecer nas fases avançadas da Liga dos Campeões da Europa, antes de coroar sua trajetória com a conquista da Bola de Ouro de 2026.

A consagração do atacante inglês colocou fim a uma longa espera, já que ele se tornou o primeiro jogador inglês a levar o prêmio desde Michael Owen, em 2001, depois de conseguir transformar seus marcantes números de gols em conquistas coletivas e individuais no mais alto nível.

Barcelona, o caminho de Gordon rumo à Bola de Ouro

Gordon enxerga que jogar pelo Barcelona lhe dá a chance de seguir os passos de Kane, por meio da disputa dos maiores títulos e da demonstração de suas capacidades nos jogos decisivos, fatores que ele acredita fazerem a diferença na corrida pela Bola de Ouro.

O ponta inglês disse: "Por isso sempre sonhei em jogar por este clube, pois todos assistem ao Barcelona e podemos disputar em todas as frentes os maiores títulos, e, quando você apresenta o seu melhor nível nos grandes jogos, é aí que vêm os prêmios e todas as coisas que você almeja".

Ele encerrou sua fala afirmando que brilhar nos maiores confrontos e disputar os títulos é o caminho para realizar suas ambições, numa referência a que o sonho da Bola de Ouro não está ligado apenas ao desempenho individual, mas também ao que o jogador conquista com o seu time.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google