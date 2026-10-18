Ao contrário do esperado: como a ausência de Raphinha afetou positivamente o Barcelona?

Sem o brasileiro Raphinha, que voltou diante do Real Betis, o setor ofensivo do Barcelona ficou mais coletivo do que nunca. Sobre o assunto, Rodri declarou: "Somos todos importantes. Não temos um jogador capaz de marcar 50 ou 60 gols".

As saídas de Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, no último verão, geraram preocupações quanto ao poder de fogo do Barcelona, especialmente depois que a contratação de Julián Álvarez para ocupar a posição de atacante de referência não se concretizou.

O trio havia marcado 54 gols na temporada passada. E, apesar de o clube ter contratado Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Gabriel Jesus, as dúvidas sobre a produção ofensiva da equipe permaneceram, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

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Mas as dúvidas se dissiparam rapidamente, depois que a equipe de Hansi Flick marcou 48 gols em seus 11 primeiros jogos nesta temporada, sendo 9 partidas no Campeonato Espanhol e duas na Liga dos Campeões, com média de 4,3 gols por jogo.

Essa produção chamativa veio apesar da ausência de Raphinha, capitão e principal artilheiro da equipe com 14 gols, nos dois jogos seguintes à data Fifa por causa da lesão, antes de atuar por apenas 20 minutos em seu retorno diante do Real Betis.

Na ausência do ponta brasileiro ou quando ele não começou jogando, as contribuições de um número maior de jogadores do Barcelona apareceram no placar.

Entre os 13 jogadores diferentes que balançaram as redes nesta temporada, 5 marcaram seus primeiros gols após a data Fifa, nas três últimas partidas: Anthony Gordon, que fez dois gols, além de Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri e Eric García.

E parece que os jogadores do Barcelona têm consciência de que a disputa, nesta temporada, exige a distribuição da responsabilidade ofensiva por todo o grupo.

Entre os jogadores da equipe que atuaram nesta temporada, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Andreas Christensen e Gavi seguem sem gols. O mesmo vale para Hamza Abdelkarim e Alejandro Balde, que entraram em campo por apenas 12 minutos até agora, e para Brian Fariñas e Frenkie de Jong, que ainda não jogaram.

Além de Raphinha, destaca-se Lamine Yamal, que marcou 24 gols na temporada passada e foi o principal artilheiro da equipe.

O jovem jogador segue apresentando atuações chamativas, com 9 gols e 10 assistências, aproximando-se de atingir números de dois dígitos em gols e passes decisivos, e reforçando seu lugar entre os melhores jogadores do mundo, antes da cerimônia da Bola de Ouro marcada para 26 de outubro.



