Antonio Rüdiger no meio de tudo! Dérbi entre Real Madrid e Atlético de Madrid já escala a caminho do intervalo

No caminho em direção aos vestiários, o zagueiro alemão se desentendeu com Morten Hjulmand, do Atlético, no início do intervalo. Os dois trocaram palavras de forma visivelmente exaltada, mas puderam ser separados por vários funcionários de ambas as equipes antes que a situação pudesse escalar de vez.

O motivo exato da discussão não era conhecido a princípio. No entanto, antes disso, durante os primeiros 45 minutos de jogo, já haviam ocorrido discussões entre as duas equipes, assim como entre os bancos de reservas.

Entre outros, o treinador de goleiros do Atlético de Madrid e o auxiliar técnico do Real Madrid foram expulsos pelo árbitro Ortiz Arias. Os dois também haviam se desentendido no caminho para o vestiário durante o intervalo.

E em campo o clima também foi quente. Jogadores do Real Madrid reclamaram várias vezes com o árbitro sobre faltas duras de Alex Baena, do Atlético, em Arda Güler, estrela do Real, assim como sobre um duelo entre Kang In Lee e Federico Valverde. Já Cuti Romero recebeu cartão amarelo após uma entrada em Jude Bellingham, depois de intervenção do VAR.

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Real Madrid perde clássico para o Atlético de Madrid

Depois do intervalo, o jogo seguiu igualmente espetacular. Um cartão vermelho para Dean Huijsen, aos 52 minutos, enfraqueceu o Real de forma decisiva. O defensor havia recebido inicialmente o amarelo por sua falta em Giuliano Simeone, mas, após revisão das imagens, a decisão foi revista, e Huijsen teve de deixar o campo.

O pênalti marcado foi convertido pelo ex-jogador do Leverkusen Alejandro Grimaldo, aos 53 minutos, e pouco depois Jonathan David marcou, aos 59. O gol de Rüdiger, aos 89, apenas diminuiu o prejuízo: o Real acabou derrotado por 2 a 1 (0 a 0) após os 90 minutos.

Para o técnico dos Blancos, José Mourinho, foi a primeira derrota em um dérbi de Madri, e, no geral, os Merengues perderam pela segunda vez na atual temporada. Na tabela, o Real caiu para a terceira colocação. Após apenas sete jogos, a desvantagem para o impressionante líder FC Barcelona já é de seis pontos.

Em sua primeira passagem como técnico do Real, de 2010 a 2013, Mourinho venceu todos os seis dérbis da liga. Seu último triunfo até então havia sido no fim de abril de 2013, e já naquela época Diego Simeone estava no banco do Atlético.