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RaphinhaGetty Images
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Antes dos exames: plano secreto do Barcelona para esconder Raphinha

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Sigilo absoluto cerca o retorno de Raphinha ao Barcelona

O jogador brasileiro Raphinha já chegou a Barcelona, após desembarcar na cidade nesta quinta-feira, vindo da Austrália, via Dubai, onde estava com a seleção brasileira durante a atual data Fifa.

O jornal "Sport" informou que Raphinha retornou antes do previsto, depois de um edema na coxa direita impedi-lo de completar o segundo amistoso do Brasil contra a Austrália.

A viagem de volta foi longa, já que Raphinha iniciou seu trajeto em Brisbane, fez escala em Dubai e, de lá, embarcou no voo regular com destino a Barcelona.

Inicialmente, estava previsto que o jogador chegasse por volta da uma hora da tarde, mas ele desembarcou em Barcelona mais tarde.

Tanto o Barcelona quanto o jogador optaram por manter o máximo de sigilo possível durante seu retorno, evitando os holofotes ao deixar o aeroporto. Por isso, os jornalistas não conseguiram ver o jogador saindo das instalações, depois que o pessoal de segurança do clube realizou movimentações para afastar os repórteres da área de desembarque do Terminal 1 do aeroporto de El Prat.

Agora, resta aguardar os exames médicos, que serão realizados, segundo fontes internas do clube, nesta sexta-feira, a fim de determinar com precisão a extensão da lesão.

O otimismo predomina no Barcelona, com a confiança de que o problema não ultrapasse os limites do edema identificado pelo departamento médico da seleção brasileira.

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