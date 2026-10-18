O jogador do Barcelona, Dani Olmo, marcou o quinto gol diante do Real Betis no estádio La Cartuja, no último sábado, após entrar como substituto, chegando a uma semana decisiva em sua melhor fase, em meio a uma forte disputa com Fermín López pela posição de armador, o que representa uma fonte extra de força para o técnico Hansi Flick.

Segundo o jornal"Sport", da Catalunha, Dani Olmo escolheu o momento ideal para voltar a marcar, pondo fim ao seu jejum de gols desde 15 de março, quando balançou as redes contra o Sevilla no Camp Nou.

Desde então, Barcelona e seleção espanhola disputaram 40 partidas, incluindo amistosos, sem que Olmo conseguisse marcar.

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Apesar de não marcar, Olmo não deixou de fazer a diferença, já que deu 13 assistências nesse período e foi peça fundamental na seleção espanhola campeã da Copa do Mundo, depois de participar de todas as partidas do torneio e dar duas assistências.

Ele também deu 4 assistências com o Barcelona nesta temporada, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, além de outras 3 com a seleção na Liga das Nações da Europa, o que confirma que sua influência não se limita a marcar gols.

A importância do gol de Olmo aumenta com a aproximação de uma semana extremamente difícil para o Barcelona, que inclui o confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e, depois, o clássico contra o Real Madrid no dia 25 de outubro. São duas partidas que podem influenciar o rumo da temporada, e Flick as disputa depois que o meio-campista recuperou a confiança em si mesmo.

De acordo com o "Sport", Fermín tem vantagem com base em suas atuações nesta temporada, mas Flick busca dar oportunidades aos jogadores e alternar entre os dois na escalação titular, chegando até a escalá-los juntos em algumas partidas, atrás do atacante.

Fermín se destaca pela energia e pela capacidade de chegar às áreas de finalização, enquanto Olmo dá ao time tranquilidade, visão de jogo e passes decisivos. Isso permite a Flick escolher o mais adequado de acordo com o adversário e as circunstâncias da partida, tendo ainda um substituto capaz de mudar o rumo do jogo, como Olmo fez diante do Betis.

Com a aproximação dos duelos contra Paris Saint-Germain e Real Madrid, Flick enfrenta uma decisão importante sobre qual jogador será seu escolhido para a posição de armador, mas Olmo provou com seu último gol que está pronto para desempenhar um papel decisivo na próxima etapa.



