Antes do início da temporada: Barcelona toma decisão surpreendente e revela seus motivos

A decisão do Barcelona de continuar utilizando a camisa laranja da temporada passada, apesar da apresentação de três novos uniformes para a nova temporada, provocou surpresa entre os torcedores da equipe catalã, que questionaram os motivos de o clube manter um design antigo entre suas opções para a nova campanha.

O jornal espanhol "Sport" revelou que o Barcelona decidiu manter a camisa laranja como uniforme alternativo da equipe durante a temporada 2026-2027, esclarecendo que a decisão não está ligada ao aspecto comercial ou à preferência pelo design, mas a considerações relacionadas à escolha da camisa adequada antes de cada partida.

O jornal explicou que o clube teme a ocorrência de conflito de cores entre os uniformes da nova temporada e os trajes de alguns adversários, por isso preferiu manter a camisa laranja como uma opção adicional à qual pode recorrer quando os novos uniformes principal e alternativo não forem adequados do ponto de vista das cores.

O Barcelona já havia aparecido com a camisa laranja durante o período de preparação para a nova temporada, entre eles os dois confrontos contra o Udinese e a partida diante do Basel, antes que ficasse claro que a camisa continuaria presente entre as opções oficiais da equipe ao longo da temporada.

Por outro lado, o clube apresentou três novos uniformes para a temporada 2026-2027, sendo o segundo inspirado na coleção "Mamba", ligada ao legado da falecida lenda do basquete Kobe Bryant, com um design predominado pelo roxo escuro e pelo preto, além de detalhes dourados que conferem um caráter distinto à camisa.

Já a terceira nova camisa retoma um design inspirado na temporada 1996-1997, com uma mistura de tons de verde e amarelo, enquanto a gola traz detalhes inspirados na identidade do Barcelona, numa tentativa de unir o caráter histórico e o toque moderno.

Dessa forma, o Barcelona não se limitará na nova temporada aos três uniformes de 2026-2027, já que a camisa laranja da temporada passada continuará presente como opção reserva para evitar qualquer conflito nas cores do uniforme durante as partidas, o que explica a decisão do clube que a princípio pareceu estranha aos torcedores.