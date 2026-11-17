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Jules Koundé, lateral do Barcelona, enviou uma mensagem enigmática a poucos dias do confronto com o Villarreal, marcado para o próximo domingo, no Camp Nou.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", se existe um jogador de futebol com uma habilidade única no uso das redes sociais, esse jogador é Jules Koundé (28 anos).

O defensor do Barcelona, que exibe seu gosto por moda e música em seu perfil pessoal, publicou no "X" uma mensagem enigmática que corresponde à letra de uma música.

Koundé não fazia publicações nessa rede social desde meados de junho.

Koundé escreveu: "Tenho tanta sorte que não fico nervoso, ontem já passou, e hoje é um novo filme". A música é "Broken Hearts", do rapper britânico Skita.

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Koundé se lesionou durante a partida do Barcelona contra o Real Betis, no estádio "La Cartuja".

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De acordo com o comunicado do clube, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e o defensor francês ficou fora da partida seguinte, contra o Paris Saint-Germain.

Koundé perto de voltar

O francês Jules Koundé, defensor do Barcelona, está perto de se recuperar definitivamente da lesão que o afastou dos gramados por mais de um mês, depois de a previsão inicial ser de apenas uma semana de ausência. Assim, ele deve estar pronto para receber a liberação médica neste fim de semana, coincidindo com o duelo contra o Villarreal, no Camp Nou.

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Segundo o jornal espanhol "AS", a recuperação de Koundé sofreu um atraso inesperado, apesar de a lesão não passar de uma entorse de grau 1 no tornozelo esquerdo, sofrida durante o confronto com o Real Betis, em 17 de outubro, o que fez seu período de ausência se estender por quase cinco semanas.

Os dirigentes do Barcelona tentaram entender os motivos do grande atraso no retorno do jogador, sobretudo porque esse tipo de lesão costuma exigir entre 7 e 10 dias de recuperação. No entanto, o principal motivo foi a tentativa de acelerar sua volta antes do Clássico, disputado apenas seis dias depois da lesão.

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Hansi Flick não tinha opções disponíveis na lateral direita naquele momento, já que a ausência de Eric García também estava confirmada, o que o deixava em extrema necessidade de contar com o defensor francês no confronto com o Real Madrid.

De fato, Koundé tentou voltar mais cedo e chegou a se esforçar para participar da partida, mas acabou tendo de recuar porque continuava sentindo dores. Além disso, o departamento médico descartou o uso de infiltração local como solução rápida para acelerar a recuperação, até porque o próprio jogador não estava totalmente convencido dessa opção.

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Esse contratempo atrasou as etapas seguintes da recuperação, já que os sinais negativos persistiram e as dores não desapareceram como esperado. Por isso, o departamento médico decidiu adiar seu retorno até ter certeza de que ele estava totalmente recuperado e sem qualquer problema.

A condição do jogador só melhorou como se esperava no início desta semana, quando ele conseguiu treinar sem sentir dores no tornozelo. Os sinais de recuperação também se tornaram muito positivos, e o foco agora está na liberação médica no próximo domingo, antes do duelo com o Villarreal.