Os treinos da seleção saudita testemunharam uma cena marcante antes do esperado confronto contra o Uruguai, na estreia da “Verde” na Copa do Mundo de 2026, depois que os goleiros Mohammed Al-Owais e Nawaf Al-Aqidi apareceram usando óculos de treinamento especiais durante a sessão preparatória.

Essa iniciativa faz parte de um programa técnico avançado que visa aprimorar a velocidade de reação dos goleiros, além de elevar o nível de concentração e a antecipação visual, por meio de exercícios que se baseiam na redução do tempo de resposta e na simulação de situações rápidas dentro da área, que podem ser decididas em frações de segundo durante grandes partidas.

Essas técnicas são consideradas métodos modernos na preparação de goleiros em nível mundial, já que seu uso foi associado a vários grandes goleiros na Europa, com destaque para o alemão Manuel Neuer, que ficou famoso por recorrer a treinos semelhantes para aumentar a eficiência na reação rápida e na tomada de decisões sob pressão.









A comissão técnica da seleção saudita está trabalhando para preparar todos os jogadores da equipe com o máximo de prontidão, especialmente diante da dificuldade do confronto previsto contra o Uruguai, uma das principais seleções favoritas do Grupo H, que também inclui Espanha e Cabo Verde.

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Esse tipo de treino visa reforçar a capacidade dos goleiros de lidar com bolas inesperadas, jogadas individuais e chutes rápidos de curta distância, além de melhorar o posicionamento e a reação em situações críticas dentro da área.

Além disso, essa iniciativa reflete o desejo da comissão técnica de acompanhar as mais recentes tendências globais de treinamento, que passaram a se basear na integração entre os aspectos mental, visual e físico, e não apenas nos aspectos tradicionais dentro de campo.

A seleção saudita espera que essa preparação minuciosa se reflita no desempenho dos goleiros durante o confronto, em uma partida que deve testemunhar uma forte pressão ofensiva da seleção uruguaia desde os primeiros minutos.