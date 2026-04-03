Antes do confronto contra o Barcelona... Griezmann deixa uma imagem comovente em sua despedida do Atlético

Com o fim de sua trajetória no Atlético de Madrid se aproximando, parece que o francês Antoine Griezmann está determinado a deixar uma marca forte nos meses que restam, começando pelo confronto acirrado contra o Barcelona, amanhã, sábado.

Griezmann fez declarações emocionantes que refletem seu entusiasmo e dedicação ao time, afirmando que está enfrentando seus últimos meses com os Rojiblancos com toda a sua energia e determinação para dar o melhor de si em cada partida e em cada treino.

O clube americano Orlando City anunciou a contratação do francês Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, mas a partir do próximo verão.

Griezmann disse, em entrevista ao site oficial do clube: “Estou disputando estas últimas partidas pelo Atlético de Madrid com a intenção de dar tudo de mim em cada jogo e em cada treino. São poucos meses, e preciso dar tudo de mim em campo”.

E acrescentou: “Vou continuar trabalhando e tentando ajudar a equipe em tudo, seja com gols, passes decisivos ou trabalho árduo dentro de campo. Sempre quero fazer mais, trabalhar mais, jogar mais. Tenho muita confiança no grupo, no técnico e na torcida, seja nos jogos em casa ou fora.”

Sobre o confronto contra o Barcelona amanhã à noite, sábado, pela 30ª rodada da La Liga, Griezmann destacou a importância de manter a identidade da equipe, dizendo: “Precisamos manter nossa solidez defensiva e o equilíbrio entre ataque e defesa; jogar diante da nossa torcida nos dará uma vantagem extra”.

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O Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição na tabela de classificação, com 57 pontos, a apenas um ponto do Villarreal, terceiro colocado, enquanto o Barcelona lidera a liga com 73 pontos, quatro à frente do Real Madrid.

Griezmann é considerado um dos principais astros do Atlético nesta temporada, tendo disputado 43 partidas, nas quais marcou 13 gols e deu quatro assistências.