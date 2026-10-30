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Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Antes do confronto com o Real Madrid, El Zhabiri revela seu sonho

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Africa Cup of Nations Qualification
Níger x Marrocos
Y. Zabiri
Espanha
Marrocos
Níger

O jovem atacante aspira a escrever história no cenário internacional

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O marroquino Yasser Zabiri, atacante do Racing Santander, da Espanha, busca ter um papel maior com a seleção de seu país na próxima etapa, demonstrando confiança em sua capacidade de liderar o ataque de Marrocos e de seguir apresentando atuações que lhe garantam a confiança do técnico Mohamed Ouahbi, de olho na preparação para a Copa Africana de Nações.

Em declarações à plataforma "DAZN", Zabiri foi questionado sobre a possibilidade de assumir a liderança do ataque da seleção marroquina, e respondeu: "Sim, acredito que sim. Trabalho o ano inteiro e espero que sigamos nesse ritmo. Vamos continuar trabalhando até que a equipe tenha a confiança do técnico, pois é ele quem toma as decisões".

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O jovem atacante também falou sobre o valor de representar a seleção de Marrocos para ele e para sua família, explicando que vestir a camisa de seu país era um sonho que o acompanhava desde a infância.

Ele disse a respeito disso: "É uma honra para mim e para toda a minha família, pois esse era um sonho que eu tinha desde a minha infância. E agora estamos aproveitando esses momentos, e depois veremos o que vai acontecer".

Sobre suas ambições na próxima competição continental, Zabiri expressou a esperança de que a seleção marroquina consiga chegar o mais longe possível e brigar pelo título, encerrando suas declarações ao dizer: "Se Deus quiser, iremos à Copa Africana de Nações e chegaremos o mais longe possível. Espero que sejamos campeões".

As declarações de Zabiri vieram enquanto sua equipe se prepara para enfrentar o visitante Real Madrid, no próximo domingo, pela 11ª rodada de LaLiga.

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