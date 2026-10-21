O Real Madrid se prepara para enfrentar o visitante Leipzig, da Alemanha, na noite desta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, apoiado em um retrospecto impecável como mandante nesta temporada, após conquistar 6 vitórias em 6 partidas disputadas em seu estádio sob o comando do técnico português José Mourinho.

As vitórias da equipe merengue vieram diante da Real Sociedad por 4 a 1, do Málaga por 4 a 0, do Rayo Vallecano por 4 a 1, do Sevilla por 4 a 1, da Inter de Milão por 2 a 1 e do Villarreal por 1 a 0.

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O time merengue decidiu 4 partidas a seu favor com folga confortável, enquanto venceu a Inter de Milão e o Villarreal por diferença de um único gol.

Apesar desse retrospecto impecável em casa, a temporada do Real Madrid não ficou isenta de tropeços, já que sofreu duas derrotas fora de seu estádio no Campeonato Espanhol, a primeira diante do Real Betis por 1 a 0 e a segunda nas mãos do arquirrival Atlético de Madrid por 2 a 1.

A equipe merengue entra na partida de hoje na nona colocação da tabela de classificação da Liga dos Campeões, com 6 pontos, enquanto o Leipzig ocupa a 23ª posição, com 3 pontos.

O confronto com o Leipzig acontece poucos dias antes de o Real visitar o seu rival Barcelona, no estádio Spotify Camp Nou, no próximo domingo, pela La Liga, uma partida de grande importância na disputa pelo título nacional.







