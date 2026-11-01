O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, espera recuperar 3 de seus defensores lesionados antes do aguardado confronto contra o Atlético de Madri, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que Andreas Christensen, Eric García e Jules Koundé se aproximaram do retorno aos gramados.

A partida ganha grande importância na disputa pela liderança, já que o Barcelona está à frente por dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madri e três pontos sobre o Real Madrid, o que torna o resultado do aguardado confronto no estádio Metropolitano determinante nas contas da briga pelo topo da tabela.

Segundo a "Rádio Catalunha", os três defensores concluíram etapas avançadas de seus programas de recuperação e se tornaram candidatos a retornar à lista do time, num importante reforço para Flick, que sofreu com a falta de opções defensivas nas últimas semanas em razão da sequência de lesões.

Christensen foi o primeiro dos lesionados, após sofrer uma ruptura no músculo reto femoral, dentro dos músculos do quadríceps, durante o confronto contra o Sevilla no estádio Sánchez-Pizjuán. Após um mês e meio da lesão, o defensor dinamarquês participou dos treinos coletivos neste domingo, dando um novo passo rumo à recuperação.

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Já Eric García e Jules Koundé se lesionaram durante a vitória sobre o Real Betis, pois o primeiro sofreu uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita, enquanto o defensor francês sofreu uma entorse no tornozelo.

Flick espera que o trio se recupere por completo antes do confronto contra o Atlético de Madri, especialmente porque o retorno deles lhe dará soluções adicionais na linha defensiva durante um dos jogos mais difíceis da temporada.