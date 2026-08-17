Antes do confronto com o Al-Ahly: mensagem do Barcelona sobre Hamza Abdel Karim

O Barcelona seguiu com os elogios ao jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim, depois de ele ter roubado a cena na goleada por 5 a 2 sobre o Basel, na partida amistosa que reuniu as duas equipes como parte da preparação do clube catalão para a nova temporada.

O jogador de 18 anos entrou em campo no início do segundo tempo, no lugar de Anthony Gordon, e precisou de apenas três minutos para deixar sua marca ao marcar o segundo gol do Barcelona, confirmando mais uma vez o faro de gol que chamou a atenção durante o período de preparação.

O Barcelona celebrou a atuação de seu jogador egípcio por meio de sua conta oficial na plataforma "X", onde publicou uma foto de Hamza após o gol, acompanhada da frase: "Hamza tem um faro de gol nato. Muitos gols pela frente".



Essa mensagem reflete a grande confiança do clube no potencial do jogador, que se tornou uma das principais surpresas do período de preparação, diante das ótimas atuações que apresentou nos amistosos.

Hamza Abdel Karim participou de todos os confrontos preparatórios do Barcelona antes do início da temporada, o que reforçou suas chances de aparecer com a equipe principal, especialmente após a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain e a ausência de um atacante de referência na lista do técnico Hansi Flick até o momento.

O jogador egípcio aguarda um novo desafio com o Barcelona, quando enfrentará seu antigo clube, o Ahly, na próxima quarta-feira, no estádio Camp Nou, na partida amistosa do Troféu Joan Gamper.

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