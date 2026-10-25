Antes do Clássico: por que Mourinho nutre tanto ódio pelo Barcelona?

José Mourinho comandará o Real Madrid na noite deste domingo, em seu primeiro clássico desde que retornou ao clube, e não há dúvidas de que ele está extremamente determinado a infligir uma derrota ao Barcelona.

O Barcelona recebe o Real Madrid no estádio Camp Nou em uma partida acompanhada pelo mundo inteiro e considerada decisiva para todas as partes. Além da rivalidade histórica, os merengues precisam vencer, ou correm o risco de ficar nove pontos atrás de seu rival tradicional na classificação do Campeonato Espanhol.

Jogadores como Lamine Yamal e Kylian Mbappé também vão se esforçar ao máximo para dar o seu melhor. Mas, se há um homem que tem muito a perder nesta partida e está decidido a infligir uma derrota ao seu rival esta noite, esse homem é José Mourinho.

Por que Mourinho odeia o Barcelona?

O site "Foot Mercato" publicou uma reportagem sobre a relação entre Mourinho e o Barcelona, afirmando que, por um bom motivo, o treinador português nutre um ódio real pelo clube catalão. Trata-se de um ódio mútuo, mesmo que a tensão tenha diminuído um pouco desde sua primeira e conturbada passagem à frente do Real Madrid.

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É preciso dizer que a história de ódio entre o "Special One" e o clube catalão carregava em si a possibilidade de ter sido uma história de amor.

As gerações mais jovens talvez não saibam disso, mas, em 1996, o jovem José Mourinho chegou ao Barcelona como auxiliar de Bobby Robson, que ele conhecia de Portugal.

Em seguida, permaneceu no clube apesar da demissão de Robson um ano depois, ocupando diferentes cargos nas sucessivas comissões técnicas, por exemplo, como analista de vídeo e, novamente, como auxiliar técnico.

A frustração de Mourinho

Apesar de muitos torcedores do Barcelona debocharem dele e o chamarem de "tradutor" — pois, de fato, ele traduzia as instruções de Robson na época —, ele gozava de grande apreço entre os jogadores, incluindo Carles Puyol, Xavi e Pep Guardiola, que estavam no auge da juventude.

Ainda assim, a diretoria do clube catalão não quis lhe conceder um papel de destaque, e alguns chegaram a dizer que seu sonho era se tornar o treinador da equipe principal.

Isso poderia ter se concretizado após sua saída do clube em 2000, quando seu nome foi citado diversas vezes como possível candidato a treinar a equipe principal.

Em 2008, o clube considerou a possibilidade com seriedade... mas Laporta acabou entregando o cargo a Guardiola.

Essas decepções recorrentes deixaram cicatrizes profundas no treinador português.

Em 2010, antes de assumir o comando do Real Madrid, ele disputou uma semifinal da Liga dos Campeões da Europa com a Inter de Milão contra o Barcelona, quando os dois treinadores trocaram acusações duras na coletiva de imprensa que se seguiu à partida, o que o tornou alvo das críticas da torcida do Barcelona.

E, naturalmente, a hostilidade entre as duas equipes se intensificou assim que ele chegou ao Real Madrid.

Com o aumento das complexidades da situação na mídia e a dificuldade da disputa esportiva contra o que é considerado o melhor time da história do Barcelona, José Mourinho adotou uma estratégia ofensiva desde o início. Assim, o "Special One" intensificou suas aparições na mídia contra o clube catalão, dirigindo acusações relacionadas à arbitragem e lançando sua famosa frase "Por Qué?" (Por quê?) após a semifinal da Liga dos Campeões de 2011, na qual questionou as decisões de diversos árbitros que, segundo ele, haviam favorecido o Barcelona nos anos anteriores.

Qual é a situação hoje?

Diz-se também que o famoso clássico que terminou com a vitória do Real Madrid por 5 a 0 em novembro de 2010 o afetou emocionalmente de forma particular, e que a presença de Pep Guardiola, que contava com o apoio da torcida, provocou seu descontentamento.

Em campo, sua equipe jogou com notável agressividade, além do incidente da Supercopa da Espanha no verão de 2011, quando enfiou o dedo no olho de Tito Vilanova (que fazia parte, então, da comissão técnica de Guardiola) durante uma discussão.

Para Mourinho, criar uma tensão permanente com o Barcelona era também uma estratégia, com o objetivo de reunir todos os torcedores do Real Madrid ao seu lado e pressionar o rival.

Desde seu retorno neste verão, e após várias semanas relativamente tranquilas, ele rapidamente reacendeu a chama da rivalidade, mais de uma década depois.

Ainda que menos incisivo e direto em suas declarações do que era no início da década passada, o "Special One" não perde uma oportunidade de dirigir acusações contra o Barcelona e as decisões de arbitragem que, segundo ele, os favorecem.

O treinador português, de maneira lógica, mencionou o caso Negreira diversas vezes desde o início da temporada. Ainda assim, é preciso dizer que o discurso de Mourinho nesta temporada não encontra grande repercussão entre os torcedores do Real Madrid, já que muitos o acusam de tentar desviar a atenção dos problemas reais da equipe falando sobre o Barcelona ou sobre os árbitros.

Esta noite, no estádio Camp Nou, José Mourinho enfrentará seu arquirrival, e não há dúvidas de que qualquer resultado que não seja a vitória será uma grande decepção para ele.