O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, apresenta números perfeitos na temporada 2026-2027, após ter marcado 12 gols em 12 partidas, sendo 9 gols em 9 jogos pelo Campeonato Espanhol e 3 gols em 3 jogos pela Liga dos Campeões da Europa.

E agora o artilheiro do Real Madrid se prepara para enfrentar o Barcelona, em um estádio no qual sempre brilhou, depois de ter marcado 8 gols em apenas 3 visitas, sendo 5 com a camisa do Paris Saint-Germain e 3 com a camisa do Real Madrid, apesar de seu retrospecto coletivo diante da equipe catalã ter sido negativo, com 3 vitórias contra 6 derrotas em 10 partidas.

Os resultados de Mbappé com a camisa da equipe merengue também não foram melhores, já que ele perdeu 5 dos 6 clássicos que disputou desde sua chegada à Espanha em 2024.

E, de acordo com o jornal espanhol Marca, Mbappé confia em sua capacidade de mudar essa equação durante o confronto de domingo, em uma missão na qual o Real Madrid depende em grande medida dos gols do atacante francês.

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Mbappé tem um aproveitamento perfeito no início da atual temporada, marcando ao menos um gol em cada partida, mas, na verdade, o nome do craque francês não apareceu na lista de artilheiros do Real Madrid nas duas partidas que a equipe perdeu até o momento, contra o Real Betis e o Atlético de Madrid.

E Arda Güler disse após a vitória sobre o Leipzig: "Roubei o gol de Mbappé porque sabia que ele marcaria depois".

O jogador turco havia marcado o segundo gol naquela noite diante da equipe alemã, depois de tocar a bola com o calcanhar na linha do gol, após um cabeceio de Mbappé que já ia em direção às redes.

Mbappé não se incomodou com isso, pelo contrário, comemorou o gol de Güler em tom de brincadeira, já que sua vez de marcar havia realmente chegado, quando um passe de Diomande pelo lado esquerdo permitiu ao atacante francês dominar a bola e, em seguida, disparar um chute forte com o pé direito que foi parar no ângulo superior esquerdo do gol.

E, como de costume na maioria das partidas, Mbappé conseguiu roubar os holofotes para si, após ficar a apenas 3 gols de alcançar seu gol de número 100 com a camisa do Real Madrid antes da partida da Liga dos Campeões da Europa, aproximando-se ainda mais desse feito.

E chegar a esse número especial se tornou possível ao marcar dois gols no Barcelona, um feito que parece excepcional para muitos, mas que quase se converte em algo habitual para Kylian, que, em sua primeira visita ao estádio do Barça em 2021, marcou três gols, e depois marcou dois gols quando retornou ao estádio do Barcelona três anos depois, novamente com a camisa do Paris Saint-Germain.

E na temporada 2024-2025, Mbappé marcou outros três gols, desta vez com a camisa do Real Madrid, no estádio de Montjuïc, mas não foram suficientes para impedir os donos da casa de vencer pelo placar de 4 a 3.

E, no Barcelona, Mbappé também defende o título de artilheiro do Campeonato Espanhol pela segunda temporada consecutiva, mas os dois prêmios que conquistou em suas duas primeiras temporadas com a camisa do Real Madrid estão agora ameaçados por jogadores do Barcelona, que por sua vez apresentam um início de temporada excepcional.

Raphinha lidera a disputa dos artilheiros com uma vantagem de 3 gols sobre Kylian, após marcar 12 gols contra 9 do atacante francês, enquanto Lamine Yamal ameaça a segunda posição ocupada por Mbappé, após marcar 8 gols.

E o resultado dessa disputa tripla influenciará, em grande medida, o destino da partida de domingo, na qual Mbappé entra em seu melhor momento goleador, e em um estádio que sempre foi palco de suas atuações brilhantes.



