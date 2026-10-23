Antes do Clássico: Flick se arma com superioridade histórica sobre Mourinho

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, se prepara para disputar um novo duelo contra José Mourinho, depois de o treinador alemão já ter superado seu colega português no único confronto que os reuniu, em meio a uma grande diferença entre ambos no número de títulos de liga na última década, o que dá à torcida do Barça indicadores positivos antes do aguardado Clássico.

Flick havia fracassado na tentativa de conquistar sua primeira vitória sobre Luis Enrique, na última terça-feira, depois de já ter perdido para ele duas vezes e empatado uma vez.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o próximo Clássico representa uma oportunidade para o treinador alemão e seus jogadores de vingar a derrota em Paris, além da possibilidade de ampliar a diferença para o eterno rival a 9 pontos no Campeonato Espanhol.

O técnico do Barcelona enfrentará José Mourinho pela segunda vez em sua carreira como treinador, tendo Flick conseguido decidir a seu favor o único confronto anterior entre ambos, datado de 11 de dezembro de 2019, quando comandava o Bayern de Munique, depois de ter assumido a função poucas semanas antes como substituto de Niko Kovac, enquanto Mourinho havia assumido o comando do Tottenham recentemente, após a demissão de Mauricio Pochettino.

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A equipe alemã conquistou a vitória por 3 a 1 naquela partida, depois de Kingsley Coman ter colocado o Bayern de Munique à frente aos 14 minutos, antes de Ryan Sessegnon marcar o empate 6 minutos depois.

E antes do fim do primeiro tempo, Thomas Müller devolveu a vantagem aos donos da casa, antes de o brasileiro Philippe Coutinho, ex-jogador do Barcelona, decidir o resultado com um quarto gol no segundo tempo.

Essa vitória permitiu ao Bayern de Munique fechar a fase de grupos com aproveitamento máximo, antes de se sagrar posteriormente campeão da Liga dos Campeões da Europa em Lisboa.

Retrospecto arrasador no Clássico

Nesse contexto, Flick possui um retrospecto quase perfeito nas partidas de Clássico, depois de ter conquistado 6 vitórias em 7 confrontos, incluindo partidas do Campeonato Espanhol, a final da Copa do Rei no estádio La Cartuja, além de duas finais da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita.

E, para além do confronto anterior entre os treinadores e do destacado retrospecto de Flick diante do Real Madrid, sobressai outra estatística que reforça o otimismo da torcida do Barcelona, relacionada aos títulos de liga que cada treinador conquistou na última década.

Flick possui 4 títulos de liga, sendo dois no Campeonato Alemão com o Bayern de Munique nas temporadas 2019-2020 e 2020-2021, e dois no Campeonato Espanhol nas temporadas 2024-2025 e 2025-2026, enquanto José Mourinho não conquistou nenhum título de liga no mesmo período.

O último título de liga conquistado pelo treinador português remonta à temporada 2014-2015, quando levou o Chelsea a conquistar o título da Premier League.



