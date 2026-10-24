Antes do clássico e da Bola de Ouro: Yamal aperta o cerco sobre Mbappé

Lamine Yamal, ponta do Barcelona, vai enfrentar Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, em duas ocasiões consecutivas.

A primeira ocasião será na noite de domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela LaLiga; já a segunda, durante a cerimônia da Bola de Ouro, na segunda-feira, em Londres.

O jornal Sport noticiou que Yamal impôs sua superioridade psicológica sobre Mbappé, já que o saldo parece decisivo: Lamine tem 9 vitórias, contra apenas duas do astro francês nos confrontos diretos entre eles.

Lamine Yamal e Kylian Mbappé se enfrentaram em campo pela primeira vez quando o francês ainda era jogador do Paris Saint-Germain, durante a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023-2024.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

O Barcelona venceu por 3 a 2 no estádio Parc des Princes, mas na partida de volta, no Camp Nou, a equipe parisiense atropelou o rival catalão por 4 a 1, graças a um doblete marcado por Mbappé.

Yamal marcou 6 gols nas equipes pelas quais Mbappé jogou, enquanto o francês marcou 9 gols no time catalão que formou Yamal.

A outra vitória de Kylian veio na partida entre Real Madrid e Barcelona, disputada no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada do Campeonato Espanhol.

Já as demais vitórias foram todas de Yamal, seja nos jogos de Clássico ou nos confrontos entre as seleções de Espanha e França, sendo o último deles o duelo das semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Os dois jogadores foram titulares naquela partida, que terminou com a vitória da seleção espanhola, comandada por Luis de la Fuente, por 2 a 0, e nenhum dos dois conseguiu marcar.

Ambos também não marcaram na última partida que reuniu Barcelona e Real Madrid e na qual atuaram em campo, a final da Supercopa da Espanha, que terminou com a vitória da equipe catalã, comandada por Hansi Flick, por 3 a 2.

Chama a atenção que Yamal e Mbappé ficaram de fora, por lesão, do último Clássico disputado no estádio Spotify Camp Nou, que terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 0 em maio passado e contribuiu para definir o título da LaLiga em favor da equipe catalã.

Os dois jogadores nunca disputaram qualquer Clássico entre Barcelona e Real Madrid no estádio Spotify Camp Nou, e, por isso, o confronto de domingo será o primeiro deles nesse estádio.