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Andreas Koenigl
Traduzido por

Antes do clássico contra o Barcelona, José Mourinho anuncia que conquistará o título com o Real Madrid

La Liga
Real Madrid
Barcelona x Real Madrid
J. Mourinho

José Mourinho se mostra confiante antes do clássico contra o Barcelona e está convencido de que o Real Madrid conquistará títulos com ele como técnico.

Nos últimos tempos, houve críticas recorrentes aos merengues, enquanto o rival Barcelona foi amplamente elogiado por sua força ofensiva sob o comando do técnico Hansi Flick. Mourinho considerou essa situação "injusta" por um motivo específico.

"Somos vistos como um produto acabado, o que, de qualquer forma, é muito difícil no futebol, mas ainda nem chegamos a uma etapa avançada desse processo. Trabalhamos juntos há apenas três meses", explicou ele na coletiva de imprensa antes do duelo de domingo.

"Estamos longe de ser um produto acabado. Ainda estamos bem no começo, em uma fase em que o treinador conhece o time, analisa e indica o caminho, enquanto os jogadores, por sua vez, conhecem o treinador e sua maneira de trabalhar", prosseguiu Mourinho.

Por isso, "não considero justo comparar um time nesse estágio de desenvolvimento com uma equipe que já está entrosada há anos". De todo modo, ele não quer ver o duelo contra Flick como um parâmetro de avaliação, pois "tudo o que foi feito antes não significa mais nada neste jogo. É realmente especial".

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25 de out. de 2026

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Independentemente de como terminar a partida contra um Barça possivelmente ligeiramente favorito, afinal, os catalães venceram seis dos últimos sete clássicos, o técnico dos Blancos tem certeza: "O Real Madrid conquista títulos com Mourinho!"

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