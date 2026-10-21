A poucos dias do primeiro clássico da temporada, o Barcelona desferiu um golpe de nocaute em seu rival Real Madrid, não dentro de campo, mas na batalha pela popularidade e pelo interesse mundial.

O jornal espanhol "Sport" revelou que o clube catalão liderou a lista de interesse digital durante o mês de setembro passado com uma vantagem esmagadora, registrando 10,6 milhões de buscas e consultas, superando o Real Madrid, que ficou em segundo lugar com apenas 7,32 milhões.

Essa superioridade catalã vem antes do confronto aguardado que reunirá as duas equipes no próximo domingo, 25 de setembro, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no primeiro clássico da temporada 2026/27, em que todas as circunstâncias parecem pender a favor dos blaugranas tanto digital quanto tecnicamente.

La Liga supera a Premier League

A superioridade do Barcelona não se limitou ao nível dos clubes, mas se refletiu em toda a competição. O Campeonato Espanhol liderou a lista dos campeonatos mais acessados em setembro, registrando 39,74 milhões de visitas, superando a Premier League inglesa, que registrou 37,66 milhões de visitas, um claro sinal do retorno do brilho de La Liga graças a seus times históricos, como Atlético de Madrid, Real Betis, Sevilla e Valencia.

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Raphinha humilha Mbappé

No que diz respeito aos jogadores, os números confirmaram o domínio catalão absoluto. O brasileiro Raphinha liderou a lista dos jogadores mais buscados no mundo, com 4,24 milhões de visitas, ou seja, quase o triplo do que alcançou em agosto (1,42 milhão), graças ao seu início fulminante de temporada.

A surpresa ficou por conta da jovem promessa Lamine Yamal, que ocupou a segunda posição com 3,94 milhões de visitas, enquanto o primeiro jogador do Real Madrid, Kylian Mbappé, só apareceu na quarta posição, com apenas 2,28 milhões de visitas.

Clássico com sabor de liderança

O Barcelona entra na partida no auge da euforia, líder de La Liga com aproveitamento perfeito de 27 pontos em 9 vitórias consecutivas, em um início ideal, enquanto o Real Madrid ocupa a terceira posição com 21 pontos, após um início irregular em que dependeu de gols nos últimos instantes para somar pontos.

Apesar da diferença, o clássico continua sendo uma partida fora de qualquer previsão, que reúne as duas equipes mais influentes e populares do mundo, mas os números antes do apito inicial dizem uma única coisa: o Barcelona é o senhor da cena.



