O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, concedeu uma folga de cinco dias aos jogadores que não foram convocados pelas seleções nacionais, diante do aperto de jogos previsto após o fim da data Fifa, período em que a equipe catalã disputará uma série de confrontos em diferentes competições.

Segundo o jornal espanhol Marca, Flick comandou na manhã desta terça-feira o último treino do Barcelona durante a semana, num clima familiar, pelo segundo dia consecutivo, por conta do grande número de jogadores ausentes dos treinos da equipe devido aos seus compromissos internacionais.

Com base nisso, o treinador alemão decidiu aliviar a carga de treinamento dos jogadores não convocados pelas seleções de seus países, concedendo-lhes descanso até a próxima segunda-feira.

Atualmente, um grande número de jogadores do Barcelona está com as seleções de seus países em diferentes partes do mundo, sendo eles: Joan García, Cubarsí, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Marc Bernal, Cancelo, Gordon, De Jong, Livaković, Raphinha e Hamza Abdelkarim.

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Dessa forma, Flick tem à disposição nestes dias apenas os jogadores lesionados, sendo eles: Roony Bardghji, Dani Olmo, Koundé, Espart e Rodri, além dos profissionais que não foram convocados pelas seleções de seus países, sendo eles: Christensen, Szczęsny, Baldé, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Gavi, Eric García, Ademi e Brian Fariñas.

O treinador alemão aproveitou a pausa das competições para conceder aos seus jogadores um descanso de cinco dias, depois que o treino de terça-feira contou com a participação da dupla jovem Max Bonfill e Álex González.

Todos os jogadores terão folga nesta quarta-feira, enquanto a presença nos treinos de quinta-feira não será obrigatória, ficando restrita aos jogadores que seguem programas de tratamento para se recuperar de suas lesões, ou àqueles que desejam comparecer às instalações da cidade esportiva de forma opcional, não havendo qualquer obrigatoriedade de presença nos treinos até a próxima segunda-feira.

Calendário de jogos extremamente difícil

Com o retorno dos jogadores aos treinos na próxima semana, o Barcelona terá pela frente um intenso programa de trabalho dentro das instalações do clube, diante de um calendário de jogos congestionado que não dará à equipe qualquer chance de respirar até a pausa de Natal.

A equipe catalã terá pela frente uma série de confrontos no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões da Europa e na Copa do Rei.

O Barcelona se prepara para enfrentar Villarreal, Sabah, Deportivo, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Manchester City, Málaga, Real Sociedad, além da equipe que sair do sorteio das partidas da Copa do Rei, que ainda não foi realizado.