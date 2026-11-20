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Nem os números nem a tabela parecem suficientes para tranquilizar o Liverpool antes do clássico do próximo domingo. O visitante que chega a Anfield não é o Manchester United que tropeçou durante boa parte da temporada, mas um time completamente novo, em busca de um começo diferente sob o comando do seu novo técnico, Mauricio Pochettino.

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Essa é a essência da mensagem de Andoni Iraola, técnico do Liverpool, que se recusou a tratar a partida como um confronto fácil diante de um time que ocupa a 18ª posição e não sabe o que é vencer no campeonato desde agosto. Para o treinador espanhol, este pode ser justamente o momento mais perigoso para a sua equipe.

"Precisamos entender a importância do jogo. Eles têm um técnico novo, e isso traz desafios novos para nós. É verdade que eles têm essa leve vantagem, porque não temos nenhuma referência para nos prepararmos, já que eles podem seguir caminhos diferentes que, sinceramente, não conhecemos neste momento", disse Iraola durante a entrevista coletiva de pré-jogo.

Iraola sabe que a chegada de um novo treinador muda tudo no vestiário. Cada jogador vai querer mostrar serviço, cada um vai brigar por uma vaga entre os titulares, e isso pode dar ao United um enorme impulso anímico para reanimar uma temporada irregular.

"O início do jogo será muito importante. Conhecemos bem os jogadores deles, quem são e quais pontos fortes e fracos já mostraram, mas precisamos lidar com o entusiasmo deles logo cedo e não dar a eles a chance de sentir que podem reagir", acrescentou.

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O Liverpool chega ao confronto em quarto lugar, depois de vencer 6 dos últimos 8 jogos em todas as competições, incluindo a vitória nos pênaltis sobre o Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Ainda assim, o desempenho em Anfield continua sendo uma preocupação real para a comissão técnica: a equipe venceu apenas uma das 5 partidas que disputou em casa pelo campeonato.

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Iraola reconheceu o problema com franqueza: "Sim, acho que sabemos que nossas estatísticas fora de casa são muito melhores. Precisamos melhorar esse aspecto, e o Manchester United é a primeira oportunidade de provar isso."

O histórico recente entre as equipes torna a missão ainda mais difícil. O Manchester United não perde para o rival Liverpool desde setembro de 2024 e não é derrotado em Anfield desde a histórica goleada por 7 a 0 sofrida diante do time de Jürgen Klopp, em março de 2023, o que dá confiança extra aos visitantes apesar da queda nos resultados.

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Do outro lado, o Liverpool terá um reforço importante com o retorno do trio Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch e Virgil van Dijk, que estavam lesionados e devem estar à disposição para o jogo de domingo. Iraola confirmou ainda que Giovanni Leoni e Conor Bradley voltaram aos treinos, mas ainda não estão prontos para jogar.

Em outro assunto, Iraola condenou a filmagem de um treino do Manchester United feita com um drone nesta semana. O técnico recebeu as imagens, que haviam sido publicadas por uma pessoa em seu canal no YouTube antes de ela pedir desculpas e apagá-las.

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"Me mandaram as imagens ontem, mas o mais importante nisso é que isso não deveria ser legal. Aconteceu com o Manchester United, mas pode acontecer comigo em qualquer treino. A questão não é a vantagem, e sim o fato de alguém conseguir fazer isso. Existe um motivo para treinarmos com os portões fechados, e não acho que isso seja bom para nenhum clube", concluiu Iraola.