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O ídolo ucraniano Andriy Shevchenko reagiu com indignação às acusações feitas pelo ponta do Tottenham Mykhailo Mudryk sobre um teste antidoping positivo que interrompeu sua carreira. O ex-atacante de Milan e Chelsea, hoje à frente da Associação Ucraniana de Futebol, classificou as declarações como “difamação sem fundamento” contra a federação nacional.

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Polêmica surge em torno da suspensão de Mudryk por meldônio

A disputa tem origem em um teste positivo para meldônio que afastou o jogador de 25 anos, emprestado pelo Chelsea, de novembro de 2024 a julho de 2026 . Embora Mudryk tenha recebido inicialmente uma suspensão de quatro anos, a punição foi revogada depois que ele admitiu ter violado as regras antidoping.

Em entrevista ao canal do YouTube Guest of Gordon, Mudryk responsabilizou a estrutura da seleção nacional pelo resultado positivo , acusou a UAF de vazar detalhes do caso e atrasar seu retorno, além de afirmar que Shevchenko lhe deu pouco apoio. Em resposta, o presidente da UAF alegou que os representantes de Mudryk haviam pedido repetidas vezes à federação que encontrasse um funcionário para assumir a culpa.

Mudryk faz acusações, e Shevchenko rebate

Ao falar sobre o caso, Mudryk afirmou que a substância proibida só poderia ter entrado em seu organismo na Ucrânia. “O ambiente, a situação na seleção ucraniana”, disse. “Isso nunca deveria ter existido. Acho que ainda não tinha dito isso publicamente, mas estou dizendo agora. Eu nunca tinha ouvido falar de uma substância como o meldônio. É uma substância que só se consegue no Leste Europeu. Ela só poderia ter entrado no meu corpo na Ucrânia. Não existe essa substância na Inglaterra.”

Ele acrescentou que isso “indica que foi durante uma concentração da seleção” e respondeu de forma direta ao ser questionado se responsabilizava a equipe nacional: “Sim, exatamente.”

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Shevchenko rejeitou prontamente as acusações. “Quero expressar minha posição sobre as acusações de Mykhailo Mudryk”, disse. “Foram feitas declarações contundentes sobre a UAF e a seleção ucraniana. Isso é uma difamação sem fundamento contra as pessoas que trabalham conosco, que fazem seu trabalho de forma honesta e profissional.”

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Ao abordar a suposta tentativa de encontrar alguém para assumir a culpa, Shevchenko ressaltou que as investigações oficiais isentaram a federação. “Uma proposta desse tipo contraria os princípios do nosso trabalho”, disse. “As acusações feitas pelos representantes de Mykhailo não foram confirmadas nem fundamentadas por provas após inúmeras investigações e verificações. A investigação e o acordo final com a WADA e a Federação Inglesa de Futebol confirmam isso.”

Protocolos médicos do Chelsea e conclusões da WADA

Shevchenko também revelou as rigorosas medidas de proteção adotadas após a possível transferência de Mudryk para o Chelsea por 88 milhões de libras em janeiro de 2023, quando o clube escreveu à UAF solicitando que ele não recebesse nenhum medicamento enquanto estivesse a serviço da seleção. “A comissão da seleção atendeu a esse pedido”, disse Shevchenko. “O técnico Serhiy Rebrov também concordou que dois especialistas pessoais de Mykhailo trabalhassem com ele durante as concentrações. Essas pessoas acompanhavam sua rotina e recuperação e o ajudavam com questões do dia a dia.”

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A federação sustenta que cooperou plenamente durante toda a investigação. Shevchenko então fez uma exigência direta ao ponta: “A UAF realizou todas as verificações necessárias neste caso. Fornecemos aos representantes de Mudryk as informações solicitadas e mantivemos contato com os responsáveis pelo caso.

“Se Mykhailo tem provas que sustentem suas palavras, que as apresente. Se não há provas, espero que ele retire publicamente suas acusações e peça desculpas às pessoas cuja integridade e cujo profissionalismo ele colocou em dúvida.”

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Exigência ameaça aprofundar ruptura com a seleção

Com a WADA e a Federação Inglesa de Futebol já tendo concluído o processo disciplinar, cabe agora a Mudryk apresentar provas. A menos que o jogador de 25 anos apresente novas evidências para sustentar suas alegações, ele terá de escolher entre retirar publicamente as acusações ou consolidar uma ruptura prejudicial nas relações com a direção do futebol ucraniano.

A polêmica também lança uma sombra indesejada sobre o ponta, que tenta retomar o ritmo durante seu empréstimo ao Tottenham após o retorno da suspensão em julho de 2026.