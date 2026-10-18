Andreas Pereira reconhece erro após expulsão e valoriza resistência do Palmeiras

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Meia chutou uma segunda bola em campo, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Palmeiras com um jogador a menos ainda no primeiro tempo

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O Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 0 pelo Brasileirão, mas precisou superar um obstáculo inesperado para sustentar o resultado. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Andreas Pereira foi expulso após chutar uma segunda bola que havia sido lançada no gramado pela torcida adversária. Depois da partida, o meio-campista reconheceu o erro e pediu desculpas aos companheiros e aos torcedores.

Andreas já havia recebido cartão amarelo aos 21 minutos, por uma falta dura em Jadson. No segundo lance, o jogador acertou a bola que estava em jogo, com Luiz Gustavo, ao tentar atingir o objeto extra no gramado. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli mostrou o segundo amarelo e expulsou o palmeirense.

Apesar dos protestos dos jogadores do Verdão, a regra não obriga o árbitro a interromper a partida em uma situação como essa. Assim, Andreas precisou deixar o campo, e a equipe disputou todo o segundo tempo com um atleta a menos.

“Foi um instinto meu. Eu vi a bola ali na minha frente, dei um tapinha na bola. Eu sei que errei, deixei meus companheiros com mais dificuldade no segundo tempo”, afirmou o meia, na zona mista.

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O jogador também fez questão de valorizar a atuação do grupo, que conseguiu preservar a vantagem construída logo no início do confronto. O Palmeiras marcou duas vezes nos primeiros nove minutos e resistiu à pressão do Athletico-PR após a expulsão.

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“Tem que enaltecer também o que meus companheiros fizeram por mim no segundo tempo. Batalharam, conseguimos um resultado muito difícil. O Athletico é um time com muita qualidade, está brigando ali em cima com a gente também”, declarou.

Andreas reforçou o pedido de desculpas e destacou a importância de virar a página diante da sequência decisiva da temporada. “Quero enaltecer realmente o grupo e pedir desculpa também. Já pedi desculpa para meus companheiros, mas agora é passar essa página. Quarta-feira tem um jogo muito importante, que a gente já tem que se recuperar e ir em frente”, completou.

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A expulsão deixa Andreas Pereira fora da próxima rodada do Brasileirão. O meia cumprirá suspensão contra o Bragantino, assim como o lateral-esquerdo Piquerez, que recebeu o terceiro cartão amarelo aos 34 minutos do primeiro tempo. O uruguaio marcou o segundo gol palmeirense, em cobrança de falta, e foi advertido após reclamação relacionada ao posicionamento da barreira alviverde.

O Palmeiras recebe o Bragantino às 18h30 do sábado, dia 24 de outubro, na Arena Crefisa Barueri. Para o confronto, o técnico contará com os retornos do zagueiro e capitão Gustavo Gómez e do lateral-direito Giay, que cumpriram suspensão nesta rodada.

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Antes disso, porém, o Verdão tem um compromisso decisivo pela Libertadores. A equipe enfrenta o Fluminense na quarta-feira, às 21h30, no Nubank Parque, pelo jogo de volta da semifinal. O Palmeiras venceu a partida de ida por 2 a 1, no Maracanã.

A situação de Vitor Roque também exige atenção. O atacante se recupera de uma entorse no tornozelo direito e, na sexta-feira, último treino antes da viagem ao Paraná, trabalhou na parte interna da Academia de Futebol com o Núcleo de Saúde e Performance.

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Mauricio, Flaco López e Luis Pacheco são os jogadores palmeirenses pendurados, cada um com dois cartões amarelos.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Palmeiras chegou a 66 pontos e terminou o dia na liderança do Brasileirão. Agora, a equipe volta as atenções para a tentativa de garantir vaga na final da Libertadores