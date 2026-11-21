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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, deu uma atualização sobre a recuperação de vários jogadores importantes do elenco principal. O treinador explicou como Conor Bradley e Giovanni Leoni, afastados há muito tempo, serão reintegrados ao grupo e esclareceu a situação de Hugo Ekitike.

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Bradley e Leoni se aproximam do retorno

O Liverpool recebeu uma notícia animadora: os defensores Bradley e Leoni voltaram a treinar em campo no AXA Training Centre nesta semana. Bradley não joga desde janeiro, enquanto Leoni enfrenta uma recuperação ainda mais longa, estando afastado desde setembro do ano passado. Agora, os dois voltaram a trabalhar ao lado dos companheiros. Iraola demonstrou satisfação com o progresso da dupla, enquanto a equipe médica busca reintegrá-la ao elenco principal.

"Com Conor e Gio, estamos pensando em como dar os próximos passos com eles", explicou o espanhol ao site oficial do clube. O foco agora é recuperar o ritmo de jogo dos dois após períodos tão longos de afastamento. "E achamos que eles passarão duas semanas alternando treinos com o grupo e fora dele, digamos. Depois, teremos que decidir se organizamos algo a portas fechadas, um jogo de 11 contra 11, ou se eles jogam diretamente com o sub-21, o que também é uma ótima opção. Acho que, antes de começarem a jogar conosco, eles precisam passar por isso, sim."

Ekitike mira retorno no início do ano

Enquanto a dupla de defensores se aproxima do retorno aos jogos, Ekitike ainda tem um caminho a percorrer antes de voltar a atuar pelo time principal. O atacante se recupera de uma ruptura do tendão de Aquiles sofrida durante uma partida em Anfield, em abril, que mantém o camisa 22 do clube afastado há vários meses.

O técnico do Liverpool reiterou que o plano original para a volta de Ekitike segue inalterado, apesar do trabalho que ele vem realizando nos bastidores. "O plano sempre foi janeiro, e isso não mudou", confirmou Iraola. "Se as coisas correrem incrivelmente bem, ele pode planejar a volta para antes, o que seria muito melhor para todos. Mas, neste momento, seguimos focados em janeiro. Esse é o plano."

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Recuperação do atacante está atrás da dupla lesionada

Iraola confirmou que Ekitike está um pouco atrás de Bradley e Leoni no cronograma de recuperação, mas o clube segue otimista com seu progresso. A comissão técnica trabalha com uma janela específica para seu retorno e procura evitar que o jogador volte cedo demais após a grave lesão sofrida na temporada passada.

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O atacante chegou a ser considerado durante o processo de inscrição para a competição europeia no início desta temporada. "Hugo está atrás [de Conor Bradley e Giovanni Leoni], claro, e acho que a meta para ele sempre foi janeiro. Mesmo quando estávamos definindo o elenco para a Champions League, lembro que pensei se poderíamos incluí-lo ou não", acrescentou o técnico.

Objetivos europeus e etapas finais da recuperação

No Liverpool, a expectativa é que Ekitike possa participar dos jogos finais da fase de grupos da competição continental, caso sua recuperação continue sem novos contratempos. A equipe médica do clube monitora de perto sua carga diária de trabalho para garantir que ele atinja os parâmetros necessários antes de ser liberado para treinos de alta intensidade com o elenco principal.

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"Todos diziam que achávamos que ele poderia jogar as duas últimas partidas da fase de grupos, e essa continua sendo a meta", observou Iraola, de olho na segunda metade da temporada. "Ele está atrás de Giovanni e Conor, mas, se nada der errado, janeiro deve ser [a data do retorno]."