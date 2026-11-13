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Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, falou à imprensa durante a entrevista coletiva que antecede o amistoso da canarinho contra o Japão, na cidade de Kallang, em Cingapura.

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O jornal As publicou as declarações do treinador italiano, que disse: "O Japão é um adversário com grande capacidade competitiva. Nos últimos anos, mostrou o quão bem atua nas competições e como vem evoluindo. Provou isso também durante a Copa do Mundo. Tem jogadores de destaque, e teremos pela frente uma partida muito difícil".

E prosseguiu: "Todos os jogadores estão felizes por estarem aqui e querem disputar a partida. Vestir a camisa da seleção brasileira é motivo de orgulho para todos".

E acrescentou: "O Raphinha vem fazendo um desempenho muito bom aqui e no seu clube, o Barcelona. Ele mostra uma qualidade excepcional com o time catalão e pode jogar conosco na posição de atacante".

Sobre os receios dos clubes quanto às lesões dos jogadores, comentou: "A prioridade é sempre preservar a saúde do jogador. Se ele estiver apto a participar e em uma condição física que lhe permita jogar 100%, então vai jogar. Vamos trabalhar para controlar os minutos de participação de todos os jogadores, e avaliaremos a condição de cada um deles. Temos as informações necessárias para controlar o número de minutos de cada jogador".

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Ancelotti afirmou: "Todos os clubes podem ficar tranquilos quanto à presença de seus jogadores na seleção. Temos uma comissão técnica do mais alto nível, e a prioridade é a saúde dos jogadores. Eles vão voltar aos seus clubes em boas condições".

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Sobre o nível de Lucas Perri, comentou: "Vejo que ele tem muita confiança e tranquilidade, e está evoluindo bem na posição de goleiro. Faz um trabalho excelente no Torino e é um jogador a mais dentro do grupo".

E ressaltou: "Nos últimos dias, fizemos testes para saber quais jogadores estão aptos a participar. E eles me deixaram impressões muito boas. Tenho os nomes dos jogadores que penso em escalar para a partida, mas não vou revelá-los".

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E completou: "É muito importante para a seleção brasileira ter pontas capazes de jogar no meio-campo. Isso deu muito certo comigo quando fiz o mesmo com Ángel Di María no Real Madrid, e João Gomes também pode fazer a mesma coisa".

E esclareceu: "Mudanças após a Copa do Mundo? Avaliei os jogadores depois do Mundial, e os resultados foram muito positivos. Ainda há alguns jogadores que não puderam estar aqui. Mas o grupo está indo bem, e estou muito feliz com eles".

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Carlo Ancelotti enfatizou: "Sei que os jogadores querem jogar pela seleção, e não preciso dizer nada a eles para que entrem em campo e façam uma atuação competitiva".

E afirmou: "O Brasil é a maior seleção do mundo, e a torcida estará presente atrás de nós em cada partida e vai nos apoiar. A situação é diferente em outros países".

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E ressaltou: "O espírito dos jogadores durante os treinos é incrível, e eles nos dão impressões muito boas. Temos qualidade que nos credencia para o futuro. O que nos falta apenas é a experiência, algo que não se pode comprar. Já o talento não se pode fabricar, e nós o possuímos. Vamos continuar apoiando os talentos. Há alguns jogadores que não estão jogando em seus clubes, e temos de ajudá-los e apoiá-los".

E concluiu: "As críticas são algo natural. Estamos passando por uma fase de transição que inclui novos jogadores. E estamos trabalhando para construir um grupo forte visando ao futuro".