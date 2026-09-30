Ancelotti testa 25 jogadores em dois jogos e amplia renovação do Brasil para 2030

Carlo Ancelotti já utilizou 25 dos 26 jogadores convocados para a seleção brasileira nos dois amistosos disputados contra a Austrália nesta Data Fifa, ampliando os testes para a renovação do elenco visando o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O único atleta que ainda não entrou em campo é o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, que já está confirmado para iniciar o próximo compromisso, contra a Índia, no sábado (3), em Calcutá.

A quantidade de jogadores utilizados chama atenção porque representa quase metade dos atletas que Ancelotti havia colocado em campo nos 17 jogos anteriores à Copa do Mundo de 2026. Desde que assumiu a seleção, o treinador já havia utilizado 54 jogadores diferentes e, nesta nova etapa, acrescentou outros nove nomes ao grupo, entre eles os goleiros Pedro Morisco e Otávio; os laterais Matheuzinho, Arthur Dias e Mauro Júnior; os zagueiros Jair e Vitor Reis; e os meio-campistas Gabriel Bontempo, Breno Bidon e Martinelli.

Em entrevista coletiva na última segunda-feira (28), Ancelotti explicou que a principal preocupação neste momento é ampliar as opções da seleção e construir uma nova geração de jogadores para os próximos anos: “A prioridade é buscar ou construir uma nova geração de futebolistas que possam acompanhar a seleção no futuro próximo, que é a Copa América e a Copa do Mundo. Essa é a prioridade. Pode ser que hoje os 26 não sejam os melhores, mas algo temos que fazer”.

O segundo amistoso contra a Austrália, que terminou em vitória do Brasil por 4 a 2, também serviu para ampliar a lista de estreantes. Breno Bidon e Arthur Dias tiveram seus primeiros minutos pela seleção principal, enquanto Martinelli também estreou. No primeiro duelo, outros quatro jogadores haviam recebido a primeira oportunidade com a equipe, sendo eles Jair, Mauro Júnior, Vitor Reis e Matheuzinho. A tendência é que o jogo contra a Índia permita ao técnico dar ainda mais espaço aos atletas que estão sendo observados para o novo ciclo.

A estratégia, porém, não termina no amistoso de sábado. Ancelotti já indicou que pretende continuar observando novos jogadores na última Data Fifa do ano, em novembro, quando o Brasil enfrentará Japão e Singapura. A ideia é acompanhar a evolução dos atletas testados agora e abrir espaço para outros nomes nas próximas convocações.

“Sou muito claro com eles [jogadores]: não é uma prova, não estamos aqui para ver como são ou como não são. São muito bons, e têm que aproveitar essa oportunidade. Nós vamos acompanhar essa progressão. E, repito, estou muito confiante com estes jovens e outros que vão estar na próxima convocação", afirmou o italiano.

Com a utilização de 25 jogadores em apenas dois jogos, Ancelotti dá os primeiros passos para ampliar as opções do Brasil no ciclo até 2030. A partida contra a Índia será mais uma oportunidade para observar nomes que ainda buscam espaço, enquanto as próximas convocações devem seguir aumentando o número de jogadores avaliados pelo treinador.