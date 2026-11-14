Ancelotti minimiza derrota para o Japão e destaca evolução da seleção brasileira

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Treinador italiano valorizou reação da equipe após desvantagem de dois gols, elogiou estreantes e questionou atuação da arbitragem

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Carlo Ancelotti avaliou de forma positiva a atuação da seleção brasileira na derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, em amistoso disputado em Singapura. Apesar do resultado negativo, o treinador italiano destacou a capacidade de reação da equipe, que saiu atrás por dois gols, buscou o empate com dois gols de Vini Jr., mas sofreu o terceiro na reta final. O comandante também elogiou os jogadores que fizeram suas primeiras partidas com a Amarelinha e direcionou críticas à arbitragem.

“Começamos bem. A equipe estava bem equilibrada. Perdemos dois duelos e a equipe caiu um pouco ali, pausou. Encaixamos dois gols, a equipe teve boa reação. Fomos bem, com intensidade, com ritmo. Poderia ganhar o jogo. Uma pena o resultado. Não gosto de perder, mas temos que olhar o que fizemos de bom. Tem jogadores que entraram pela primeira vez e mostraram qualidade. Resultado condicionado pela atitude do árbitro. É uma partida de nível, e (ele) não tem experiência para gerir esse jogo”, afirmou Ancelotti.

O técnico, no entanto, reconheceu que o Brasil apresentou dificuldades defensivas durante a primeira etapa. A equipe teve problemas para executar a pressão alta planejada pela comissão técnica e acabou permitindo espaços para os japoneses. Após os primeiros 20 minutos, porém, o italiano enxergou uma melhora na construção ofensiva e na intensidade dos brasileiros.

“A primeira parte não foi boa. A linha de defesa não se moveu bem. Tentamos pressionar alto e não funcionou. Depois do minuto 20, a equipe teve oportunidade e jogou bem com bola. Nesta parte, estou satisfeito. Tivemos a ideia de pressionar alto. Algumas coisas temos que ajustar para o futuro”, analisou.

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Ancelotti também explicou o motivo de sua expulsão durante a partida. O treinador recebeu cartão vermelho após um desentendimento envolvendo o banco de reservas e contestou a justificativa apresentada pelo árbitro. Para ele, a postura da equipe dentro de campo esteve de acordo com o planejamento, embora a tentativa de pressionar os japoneses tenha deixado o Brasil mais exposto aos contra-ataques.

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“Me deu o vermelho porque disse que eu não fui capaz de controlar o banco, já que os jogadores estavam no campo. Esse foi o motivo. Fora o resultado, jogamos como queríamos jogar, com intensidade. Os japoneses eram perigosos nos contra-ataques. Acabamos mais expostos tentando pressionar alto”, explicou.

O treinador ainda elogiou o trabalho de Hajime Moriyasu e a organização da seleção japonesa, que voltou a superar o Brasil pelo mesmo placar de 2025, quando também venceu de virada. Ancelotti destacou a intensidade do adversário e sua capacidade de competir em alto nível.

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“Japão é um time organizado, com intensidade e faltas para parar nossos contra-ataques. Estou satisfeito com o jogo que fizemos. O início não foi bom. Reagimos e tivemos a chance de empatar e ganhar. Eu falei ontem que o trabalho dele (Moriyasu) é muito bom. O Japão é um bom time, competitivo no melhor nível”, declarou.

Com o encerramento da Data Fifa de novembro, Ancelotti só voltará a comandar a seleção em março de 2027, quando o Brasil disputará novos amistosos. Até lá, a comissão técnica pretende acompanhar o desempenho dos jogadores já observados, avaliar as opções mais jovens e avançar na definição do grupo para os próximos compromissos.

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“Avaliar os jogadores que estão jogando, o que os jogadores novos, que entraram nesse período. Estamos satisfeitos com os jovens. Acompanhar os jovens em março e fechar mais o grupo”, concluiu.

A derrota para o Japão foi a quinta de Ancelotti em 21 partidas à frente da seleção brasileira. Também marcou o segundo revés diante dos asiáticos sob o comando do italiano, repetindo o placar de 3 a 2 do amistoso disputado em 2025.