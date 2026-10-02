Ancelotti manda recado antes de duelo contra a Índia e promete espaço para novos jogadores

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (2), antes do duelo contra a Índia, Carlo Ancelotti tratou a partida como uma oportunidade para observar novos jogadores e reforçou que o desempenho não será determinante para o futuro deles na seleção. No treinamento realizado em Calcutá, o técnico promoveu mudanças na equipe em relação à vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, na última terça-feira (29), com Pedro, Arthur Dias e Pedro Morisco entre as novidades observadas na atividade.

"A verdade é que são testes. Vamos fazer outro teste amanhã. Falei com todos os jovens que vão jogar ou jogaram no primeiro jogo que para eles não é uma prova, é uma oportunidade de mostrar a qualidade que podem ter. Então é tomar tudo isso com muita tranquilidade porque não é uma prova para eles. O jogo pode ser bom ou não, mas não importa para o que nós vamos fazer no futuro. Vamos dar outras oportunidades para eles. O mesmo vale para amanhã para o Pedro Morisco, que vai jogar o primeiro jogo e mostrar as qualidades que ele tem", disse o treinador.

O treinamento desta sexta-feira (2) indica que Pedro deve começar no lugar de Raphinha, enquanto Pedro Morisco pode fazer sua primeira partida pela seleção principal. A escalação utilizada por Ancelotti teve Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos, Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro e Vinícius Júnior. Ao todo, foram oito mudanças em relação à equipe que iniciou o confronto com a Austrália.

O treinador também comentou sobre a disputa entre Endrick e Pedro por espaço no ataque. Ancelotti destacou as diferenças de características entre os dois e explicou o que espera de cada um dentro de campo, sem indicar que a atuação contra a Índia será definitiva para a escolha dos próximos jogos.

"São bastante claras as diferenças entre Endrick e Pedro. Endrick é um jovem com talento extraordinário, com muita qualidade, com muita força, com muita potência. O Pedro é um jogador experiente, com muita técnica. Explicar as características do Pedro é bastante simples. Para mim, o Pedro é um jogador de futebol, que sabe jogar o futebol", avaliou.

Além da avaliação dos novos nomes, Ancelotti afirmou que pretende recuperar uma característica que considera importante no futebol brasileiro: a alegria de jogar. Para o italiano, a pressão em torno da seleção não pode fazer os atletas deixarem de lado o aspecto de entretenimento do futebol.

“A felicidade de jogar futebol é importante para os brasileiros. A felicidade é uma qualidade muito importante que o brasileiro tem como cultura. Então, eu gostaria que os jogadores jogassem com alegria, com felicidade. Porque, às vezes, com a pressão do jogo, você esquece o que é futebol, que é um esporte, que é entretenimento. E você tem que jogar com alegria”, afirmou.

Brasil e Índia se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá.