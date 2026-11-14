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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Hussein Hamdy
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Ancelotti justifica expulsão diante do Japão: "o árbitro não tinha experiência e isso afetou o resultado"

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Treinador italiano disparou contra a arbitragem na derrota para o Japão por 3 a 2, neste sábado, ao considerar que suas decisões influenciaram no resultado da partida

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Ancelotti, expulso durante a derrota para o Japão, explicou os motivos que o levaram a receber o cartão vermelho, além de criticar a atuação da equipe de arbitragem que apitou o amistoso.

O treinador italiano foi expulso nos acréscimos, ao mesmo tempo em que Raphinha também foi expulso, logo após o Japão marcar seu terceiro gol, depois que a seleção brasileira reclamou de uma possível falta sobre João Gomes no lance.

Ancelotti afirmou durante a coletiva de imprensa: "O árbitro me disse que eu não consegui controlar o banco de reservas, e por isso mostrou o cartão vermelho para mim".

E acrescentou: "Quanto ao resultado, acho que fizemos uma boa atuação durante 70 minutos, que é aonde queremos chegar. Dentro do teste que buscávamos realizar, ficamos mais expostos defensivamente, porque queríamos pressionar mais nas zonas de ataque".

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O treinador italiano prosseguiu sua avaliação da partida dizendo: "Acho que a análise do jogo mostra que não começamos bem, não tivemos a cobertura defensiva necessária e também faltou equilíbrio. A equipe parava de jogar porque achava que o árbitro iria marcar as faltas".

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E continuou: "Conseguimos marcar dois gols e empatar, e poderíamos ter conquistado a vitória nos últimos minutos com o Endrick. É uma pena que a partida tenha terminado com esse resultado".

E completou: "Há muitas coisas positivas, e alguns jogadores atuaram pela primeira vez. Mostramos boa qualidade, mas o resultado foi afetado pela atitude do árbitro, que não marcava as faltas".

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Ancelotti ponderou: "Mesmo assim, não quero colocar a responsabilidade só nele. É uma partida de alto nível, e ele não tinha a experiência necessária para conduzir um confronto desse tipo".

Apesar da derrota, o treinador italiano considerou que a seleção brasileira saiu com alguns ganhos, em meio à sua busca por desenvolver os jogadores que tiveram a oportunidade de atuar no período atual, antes de disputar outro confronto contra Singapura nesta Data Fifa.

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Ancelotti disse: "O objetivo é desenvolver os jogadores que atuam. Temos jogadores novos que se juntaram durante este período. Ontem eu disse que estou feliz com os jovens, e em março vamos trabalhar para reduzir um pouco o tamanho do grupo".

E encerrou suas declarações dizendo: "Estou satisfeito com o que apresentamos dentro de campo. O início não foi bom, mas nos comportamos bem depois disso, conseguimos empatar e, em seguida, tentamos conquistar a vitória".

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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