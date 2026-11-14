Ancelotti justifica expulsão diante do Japão: "o árbitro não tinha experiência e isso afetou o resultado"

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Treinador italiano disparou contra a arbitragem na derrota para o Japão por 3 a 2, neste sábado, ao considerar que suas decisões influenciaram no resultado da partida

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Ancelotti, expulso durante a derrota para o Japão, explicou os motivos que o levaram a receber o cartão vermelho, além de criticar a atuação da equipe de arbitragem que apitou o amistoso.

O treinador italiano foi expulso nos acréscimos, ao mesmo tempo em que Raphinha também foi expulso, logo após o Japão marcar seu terceiro gol, depois que a seleção brasileira reclamou de uma possível falta sobre João Gomes no lance.

Ancelotti afirmou durante a coletiva de imprensa: "O árbitro me disse que eu não consegui controlar o banco de reservas, e por isso mostrou o cartão vermelho para mim".

E acrescentou: "Quanto ao resultado, acho que fizemos uma boa atuação durante 70 minutos, que é aonde queremos chegar. Dentro do teste que buscávamos realizar, ficamos mais expostos defensivamente, porque queríamos pressionar mais nas zonas de ataque".

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O treinador italiano prosseguiu sua avaliação da partida dizendo: "Acho que a análise do jogo mostra que não começamos bem, não tivemos a cobertura defensiva necessária e também faltou equilíbrio. A equipe parava de jogar porque achava que o árbitro iria marcar as faltas".

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E continuou: "Conseguimos marcar dois gols e empatar, e poderíamos ter conquistado a vitória nos últimos minutos com o Endrick. É uma pena que a partida tenha terminado com esse resultado".

E completou: "Há muitas coisas positivas, e alguns jogadores atuaram pela primeira vez. Mostramos boa qualidade, mas o resultado foi afetado pela atitude do árbitro, que não marcava as faltas".

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Ancelotti ponderou: "Mesmo assim, não quero colocar a responsabilidade só nele. É uma partida de alto nível, e ele não tinha a experiência necessária para conduzir um confronto desse tipo".

Apesar da derrota, o treinador italiano considerou que a seleção brasileira saiu com alguns ganhos, em meio à sua busca por desenvolver os jogadores que tiveram a oportunidade de atuar no período atual, antes de disputar outro confronto contra Singapura nesta Data Fifa.

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Ancelotti disse: "O objetivo é desenvolver os jogadores que atuam. Temos jogadores novos que se juntaram durante este período. Ontem eu disse que estou feliz com os jovens, e em março vamos trabalhar para reduzir um pouco o tamanho do grupo".

E encerrou suas declarações dizendo: "Estou satisfeito com o que apresentamos dentro de campo. O início não foi bom, mas nos comportamos bem depois disso, conseguimos empatar e, em seguida, tentamos conquistar a vitória".