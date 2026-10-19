Analista espanhol xinga Mourinho: arrogante e nos trata como se fôssemos idiotas

O analista espanhol Siqui Rodríguez atacou o português José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a vitória do time merengue sobre o Sevilla por 4 a 1 pela La Liga.

O jornal Sport publicou as declarações de Siqui Rodríguez, durante o programa Què t'hi jugues da rádio Cadena SER, sobre o Real Madrid e o Barcelona.

Siqui Rodríguez disse: "É a semana do Clássico, e também é marcada por duas grandes partidas na Liga dos Campeões da Europa. E, além disso, infelizmente, haverá muita conversa sobre os árbitros".

E prosseguiu: "José Mourinho tem uma cara de pau tremenda, e tem muita ousadia ao soltar declarações. Ontem, Mourinho não viu a imagem de Arda Güler. E Luis García Plaza, técnico do Sevilla, ele próprio se encarregou de explicar o que aconteceu com ele".

E acrescentou: "Quem não quer ver a cotovelada que Güler deu está nos tratando como se fôssemos idiotas".

E destacou: "O resultado é enganoso, embora o Real Madrid tenha apresentado bons momentos de jogo, e Yan Diomande mostrou que a punição a Vinícius foi como um favor prestado ao time".

E ressaltou: "Diomande pode proporcionar um melhor equilíbrio ao time, e sua escalação parece uma opção adequada, pois no momento é melhor que o jogador brasileiro".

E completou: "O Barcelona também venceu o Real Betis em uma partida que teve polêmica de arbitragem. O técnico Manuel Pellegrini protestou muito, e, aliás, ele não aceita bem a derrota".

E enfatizou: "Pellegrini não a aceita de jeito nenhum. Pode parecer um homem educado e respeitoso, mas, quando perde, começa a soltar indiretas e críticas disfarçadas".

Siqui Rodríguez comentou sobre a anulação do gol de Giovani Lo Celso, jogador do Real Betis, dizendo: "Você pode gostar ou não da regra, mas é a regra em vigor. Se alguém tem algum problema com ela, que procure os órgãos competentes e peça para alterá-la antes do início da temporada".

E destacou: "Eu também fiquei surpreso no início quando o gol foi anulado, mas quando te explicam a situação e você a vê, percebe que essa é a regra. Portanto, que cada um chore na sua casa".