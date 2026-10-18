Um especialista espanhol em arbitragem deu sua opinião sobre algumas situações da partida entre Real Madrid e Sevilla, disputada neste domingo pelo Campeonato Espanhol.

O jogo foi marcado por grande polêmica de arbitragem, mas houve um problema evidente para todos: a má qualidade da transmissão televisiva e a ausência de replays nítidos de alguns lances controversos.

Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal "As" e da rádio "Cadena SER", reclamou da falta de imagens claras no lance em que os jogadores do Sevilla pediram a expulsão de Arda Güler aos 22 minutos.

Ele disse: "Eu o vejo estender o braço, mas não é possível ver o contato com o rosto porque as imagens são péssimas. É uma pena: se somos a melhor liga do mundo, o nível de qualidade do replay não deveria ser desse jeito".

A situação se repetiu em outros lances. Antes do gol de Mbappé aos 37 minutos, o segundo do Real Madrid, o Sevilla alegou uma falta de Konaté sobre Rubén Vargas no início da jogada.

Mais uma vez, não houve um replay nítido, algo de que Iturralde reclamou: "É uma falta no meio-campo. Se fosse falta, seria cartão vermelho, porque Ori estava sozinho na frente do gol".

E continuou, irritado: "Mas isso não pode se repetir, imagens tão ruins em um estádio de categoria cinco estrelas equipado com 32 câmeras. Isso não é digno da melhor liga do mundo".

E questionou: "São essas as imagens que vão exibir na final da Copa do Mundo que queremos em 2030?"

A Espanha disputa com o Marrocos o direito de receber a final da Copa do Mundo de 2030, que também tem Portugal como coanfitrião.

Endrick merecia pênalti?

No segundo tempo, mais precisamente aos 52 minutos, Endrick alegou ter sofrido uma infração de um adversário dentro da área, afirmando que recebeu uma pancada de Castrín no rosto.

O replay mostrou dois contatos, ainda que leves. Iturralde, no entanto, descartou o lance: "É futebol, nada".

Aos 61 minutos, o árbitro Busquets Ferrer marcou pênalti em favor de Mbappé após falta cometida por Castrín sobre o francês.

O árbitro viu o lance com clareza à primeira vista, e o árbitro de vídeo (VAR) não interveio para anular sua decisão.

Iturralde comentou, concordando com Busquets: "Ele correu por trás e o acertou na perna. Isso é o que no rúgbi se chama de rasteira nos franceses".