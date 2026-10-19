O Andoni Iraola, técnico do Liverpool, revelou o motivo pelo qual o duelo contra o Villarreal tem um significado especial para ele, pela terceira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.
O Liverpool venceu as duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões nesta temporada e espera manter o retrospecto perfeito quando enfrentar o Villarreal, comandado por Iñigo Pérez, ex-auxiliar de Iraola no Rayo Vallecano.
Inicialmente, estava previsto que Pérez se juntasse a Iraola no Bournemouth em 2023, mas problemas relacionados à autorização de trabalho impediram que sua transferência fosse concluída.
Araújo afirmou, durante entrevista coletiva na véspera do confronto do Liverpool contra o Villarreal pela Liga dos Campeões: "É um jogo especial para mim, porque ele é meu amigo. Nos conhecemos desde a época da academia do Athletic Bilbao, jogamos juntos no time principal e, assim que ele se aposentou, pedi que me ajudasse como auxiliar técnico no Rayo".
E acrescentou: "Passamos por muitas experiências juntos. Ele me conhece bem, sabe tudo sobre mim, e eu também acompanho o time dele no Campeonato Espanhol. Vai ser um jogo estranho".
E prosseguiu: "Jogos como este não são bons para a relação entre vocês. Costumávamos conversar muito, mas quando você sabe que vai enfrentar seu amigo, a conversa diminui bastante. Normalmente falávamos sobre a Premier League, o Campeonato Espanhol, nossas famílias e tudo mais, mas, com a aproximação do jogo, deixamos de ter o mesmo contato".
O Liverpool deve sentir a ausência de Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong no duelo de terça-feira, depois que os dois jogadores foram obrigados a deixar o campo por lesão durante a vitória do time por 2 a 1 sobre o Brentford no fim de semana.
Iraola comentou: "Acredito que há circunstâncias diferentes nos dois casos. Jeremie Frimpong sofreu uma lesão nova e grave, e acho que aconteceu no segundo ou terceiro minuto após sua entrada, sendo difícil prever isso".
E explicou: "Precisamos esperar até que ele se recupere, mas acredito que seu retorno antes da pausa internacional será difícil. Vamos tentar, mas é complicado que ele esteja pronto nessa data".
E continuou: "Já no caso de Dominik Szoboszlai, a situação é diferente, pois não se trata de uma nova lesão. Acredito que ele ainda esteja praticamente na mesma condição em que estava na semana passada. A lesão não se agravou, mas talvez tenhamos que ter mais paciência até que ele se recupere totalmente".
E concluiu: "Isso não significa que ele vá precisar esperar muito tempo antes de voltar, pois está em uma situação praticamente igual à da semana passada. Mas precisamos ter mais paciência ao lidar com ele, e eu valorizo o esforço que ele fez no último jogo para estar disponível e seu desejo de contribuir em uma partida extremamente difícil, que sabíamos que seria bastante física".