Amistoso contra Portugal dá completamente errado: dois cartões vermelhos diretos

Portugal sofreu um revés na noite de sábado, na preparação para a Copa do Mundo. Rafael Leão recebeu um cartão vermelho direto pouco antes do intervalo do amistoso contra o Chile, após uma jogada imprudente, e agora terá de aguardar para ver se a FIFA tomará alguma medida a respeito.

Normalmente, as suspensões recebidas em jogos amistosos são cumpridas nos próximos amistosos. Portugal ainda disputará um último jogo amistoso contra a Nigéria no dia 10 de junho, o que significa que uma suspensão padrão de um jogo não deve, de forma alguma, afetar a Copa do Mundo.

No entanto, não está descartado um cenário em que Leão perca a partida de estreia contra o Congo, em 17 de junho. Se a FIFA considerar que houve má conduta grave, poderá ser imposta uma punição mais severa, que se estenderá às partidas oficiais.

O incidente ocorreu após uma disputa pela bola entre João Cancelo e Felipe Faundez na linha de fundo. Iván Román então se juntou ao conflito e colocou a cabeça contra a de Cancelo, após o que a situação rapidamente se agravou.

Leão decidiu se intrometer e, ao fazê-lo, perdeu visivelmente o autocontrole. O atacante agarrou Román pelo pescoço com as duas mãos e o empurrou, fazendo com que o chileno caísse no chão. Em seguida, ocorreu uma confusão generalizada na qual vários jogadores se envolveram.

O árbitro agiu com rigor e expulsou tanto Román quanto Leão com cartão vermelho. Cancelo também se envolveu na confusão, mas saiu ileso, sem receber punição.

Jürgen Locadia se safou após cartão vermelho

Jürgen Locadia se viu esta semana em uma situação semelhante à de Leão. O atacante de Curaçao recebeu um cartão vermelho direto em um amistoso contra a Escócia após uma cotovelada violenta, mas acabou sendo suspenso por apenas um jogo. Com isso, ele perderá apenas a partida de despedida contra Aruba e o ex-jogador do PSV poderá participar normalmente do primeiro jogo de Curaçao na Copa do Mundo, contra a Alemanha.







