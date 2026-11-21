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As discussões no vestiário do Barcelona já não se limitam a resultados, lesões e decisões técnicas. Surgiu uma divergência sobre uma questão ligada à vida pessoal dos jogadores e à forma como as viagens da equipe são organizadas, o que provocou opiniões diferentes dentro do grupo.

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O jornalista Javi Miguel revelou, durante participação no programa "El Chiringuito", que alguns jogadores do Barcelona não veem com bons olhos a presença de familiares e companheiras dos colegas nas viagens oficiais da equipe, enquanto outros não se opõem a essa prática.

Segundo o jornalista, o vestiário está dividido sobre o tema. Uma parte do elenco entende que as viagens do clube deveriam se restringir aos jogadores, aos membros da diretoria e ao presidente, enquanto outros não veem problema na presença das famílias acompanhando o grupo nos deslocamentos.

Javi Miguel afirmou não saber qual é a posição oficial do técnico Hans Flick sobre o assunto, mas falou da existência de um setor do vestiário que prefere que as viagens oficiais sejam reservadas aos jogadores, aos dirigentes e ao presidente, com as famílias encontrando os atletas em outras circunstâncias. "Não sei se o Flick gosta disso ou não, mas há pessoas no vestiário que não gostam muito. Acho que o Flick não tem nenhum problema, mas há pessoas no vestiário que preferem que viajem só os jogadores, além dos dirigentes e do presidente, claro, e acham que a família pode viajar em outro contexto e se encontrar com o pessoal do vestiário, o que, para eles, é o melhor", disse o jornalista.

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O assunto gerou debate entre os participantes do programa. Josep Pedrerol defendeu a presença das famílias junto aos jogadores e citou uma foto em que a namorada de Lamine Yamal aparece ao lado dele no avião da equipe, considerando a cena algo bonito e simpático, de acordo com o site El Desmarque.

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José Ramón Sandoval adotou posição semelhante e minimizou a polêmica. Ele observou que detalhes como esse às vezes viram motivo de crítica quando a equipe perde jogos, fazendo com que a presença de companheiras e familiares entre em discussão, embora isso não seja um problema em si. "Aqui não há nenhum problema em a família viajar", afirmou Sandoval.

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Lamine Yamal aparece como um dos principais nomes ligados ao tema, já que viaja acompanhado de seus dois amigos próximos, Moha (seu primo Mohamed) e Souha (Souhaib, seu amigo próximo), além da namorada, Inés, que o acompanham nos deslocamentos da equipe. Isso chamou a atenção da imprensa, embora a discussão no vestiário não diga respeito apenas ao caso dele.

Até o momento, não surgiu nenhuma informação indicando que o Barcelona pretenda mudar sua política sobre as viagens das famílias dos jogadores com a equipe.

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O Barcelona, com 33 pontos, se prepara para voltar a campo em La Liga. A equipe enfrenta o Villarreal na tarde deste domingo, pela 13ª rodada, no Camp Nou, motivada a reforçar a liderança.

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