América-MG 1 x 2 São Paulo: gols, falha de goleiro e virada no fim

São Paulo segue sonhando com vaga na próxima Copa Libertadores

Depois de perder o título da Copa Sul-Americana para o Independiente del Valle, o São Paulo voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (6). Pela 30ª rodada, o time tricolor visitou o América-MG no Independência e conquistou uma grande vitória por 2 a 1, de virada.

O América-MG abriu o placar no começo do jogo, aos nove minutos. Aloísio, ex-São Paulo, chutou de longe e balançou a rede, contando com a colaboração do goleiro Felipe Alves, que falhou no lance. Mas o empate do São Paulo veio ainda antes do intervalo. Aos 33 minutos, Calleri aproveitou a única chance que teve até então e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o time visitante foi superior e perdeu boas oportunidades. O jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados. No fim do duelo, aos 45 minutos, Alisson aproveitou cruzamento de Wellington para marcar e garantir a importante virada são-paulina.

O time de Rogério Ceni chega aos 40 pontos, na décima posição, e segue sonhando com uma vaga na próxima Copa Libertadores. O América-MG está no oitavo lugar, com 42 pontos.

Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Botafogo no domingo, no Morumbi, às 16 horas. O América-MG visita o Fluminense, também no domingo, no Maracanã, às 18 horas.