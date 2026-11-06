O processo de candidatura para sediar a final da Copa do Mundo de 2030 transformou-se em uma questão política na Espanha, com a aproximação das eleições gerais marcadas para o dia 29 de novembro, depois que se intensificou a divergência entre os partidos e as figuras de destaque sobre o direito do país ibérico de sediar a partida final e sobre o futuro de sua parceria com o Marrocos e Portugal na organização do torneio.

Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular e candidato à presidência do governo, fez recentemente declarações contundentes, nas quais anunciou que defenderá a retirada da Espanha da organização do Mundial, caso o país não sedie a partida final.

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Feijóo afirmou: "A Espanha deve sediar a final da Copa do Mundo, e se não a sediar, do meu ponto de vista, a Espanha não deveria participar da organização do Mundial". E, quando questionado sobre se defenderia a retirada caso a final fosse realizada no Marrocos, respondeu afirmativamente, acrescentando em uma publicação na plataforma "X": "Não se pode humilhar a primeira potência do futebol mundial".

Feijóo justificou sua posição afirmando que a Espanha possui as condições futebolísticas e organizacionais para sediar a final, destacando sua posição no futebol e os sucessos das seleções masculina e feminina.

Isabel Díaz Ayuso, presidente do governo da região de Madri e dirigente do Partido Popular, apoiou sua posição, considerando que a não participação da Espanha na organização, caso não receba a final, "seria algo lógico", e também vinculou sua posição às tensões políticas entre Madri e Rabat.

Os defensores da parceria

Por outro lado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, adota uma posição mais apegada à continuidade da parceria com o Marrocos, apesar de seu desejo de que a final seja realizada na Espanha.

Em agosto passado, Sánchez afirmou que seu governo trabalhará para que o país sedie a partida final, dizendo: "Chegou a hora de a Espanha vencer a Copa do Mundo em seu próprio território", mas não ameaçou se retirar da organização, limitando-se a reafirmar que seu governo trabalhará para alcançar esse objetivo.

A ministra do Esporte espanhola, Milagros Tolón, também reforçou o apoio do governo à organização conjunta, dizendo: "Nós respeitamos isso, pois somos um governo de coalizão e, às vezes, temos divergências, mas, como governo, apoiamos este Mundial". E considerou que a definição do local da final é atribuição da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

A oposição à participação do Marrocos na organização não se restringe à direita espanhola; o partido de esquerda "Sumar" apresentou uma iniciativa parlamentar que exige a revisão do modelo de organização conjunta, baseando-se na crise migratória em Ceuta.

O partido de direita "Vox" anunciou sua disposição de apoiar a iniciativa. E o partido Podemos adotou uma posição semelhante, opondo-se à organização conjunta.

No âmbito esportivo, Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, considerou que a Espanha é a que tem mais direito de sediar a final, destacando que ela assume 55% do dossiê de candidatura conjunta. Já o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, manifestou sua convicção de que a partida final será realizada em seu país.

As chances de Feijóo e Sánchez

A maioria das pesquisas de opinião relativas às eleições de 29 de novembro aponta a vantagem do Partido Popular, liderado por Feijóo, sobre o Partido Socialista, liderado por Sánchez.

Segundo a média das pesquisas, o Partido Popular lidera com 31% das intenções de voto, contra 26,9% dos socialistas e 19,2% do partido Vox.

Com base nas posições anunciadas, Sánchez e o Partido Socialista são os mais propensos a preservar a parceria com o Marrocos, mantendo a reivindicação de sediar a final na Espanha. Já a chegada de Feijóo ao poder, especialmente com o apoio do "Vox", poderia levar a uma posição mais rígida, diante de sua ameaça de se retirar da organização caso seu país não receba a final.

O Vox continua sendo o mais rígido na reivindicação de revisar, desde a base, a participação do Marrocos.

Apesar do aumento da intensidade das declarações na Espanha, a Fifa ainda não definiu o local de realização da partida final, reafirmando que a decisão será tomada no momento oportuno, sem conceder a nenhum dos dois países a promessa de sediar o confronto.