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O Aston Villa garantiu a permanência de Amadou Onana a longo prazo, com o meio-campista assinando um novo contrato. O belga renovou com o clube apesar de estar afastado por uma grave lesão no joelho.

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Onana garante permanência no Aston Villa

O Aston Villa confirmou oficialmente que Onana assinou um novo contrato para prolongar sua passagem pelo clube. O ex-jogador do Everton chegou à região de West Midlands no verão de 2024, em uma transferência de aproximadamente £ 50 milhões.

Seu contrato anterior só terminaria em 2029, mas a renovação garante que ele continuará a ser uma peça central no projeto de longo prazo de Unai Emery.

Superação da lesão

A notícia da renovação chega em um momento pessoal difícil para Onana, que enfrenta um longo período afastado dos gramados. O meio-campista sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior enquanto defendia a Bélgica na Copa do Mundo , problema que o mantém fora de ação há bastante tempo.

Apesar da ausência, o Aston Villa demonstrou plena confiança em sua recuperação e em sua importância futura para a equipe ao oferecer condições melhores. O clube agiu rapidamente durante a janela de transferências de verão para suprir sua ausência, contratando Joao Gomes, do Wolves, e Leon Goretzka, sem custos de transferência.

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Planejamento para o futuro

Onana é o mais recente de uma lista crescente de nomes importantes a firmar compromisso com o Aston Villa nos últimos meses. Sua assinatura vem pouco depois das renovações de contrato de George Hemmings e Victor Lindelof com o clube da Premier League.

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Emiliano Buendia também deve prolongar sua permanência no Aston Villa, que trabalha ao mesmo tempo para acertar um novo contrato com o técnico Unai Emery.

O impacto de Onana no Aston Villa

Onana disputou 72 partidas pela equipe de Emery, marcou sete gols e ajudou o clube a conquistar o título da Liga Europa de 2025/26, enquanto competia no mais alto nível do futebol nacional e europeu.

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O Aston Villa ocupa atualmente a 10ª posição na Premier League, com 13 pontos. A equipe de Emery receberá o Sunderland no sábado antes de viajar à Turquia na terça-feira para enfrentar o Galatasaray pela Champions League.