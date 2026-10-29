Vários grandes clubes europeus estão na disputa para acompanhar o talento sueco Oliver Mansson, meio-campista do IFK Göteborg, de 17 anos, que chamou a atenção com suas atuações no Campeonato Sueco, enquanto o jogador revelou o desejo de um dia se transferir para o Barcelona.

Segundo o jornal sueco "Aftonbladet", Manchester United, Roma, Freiburg, Leicester City e Watford enviaram observadores para acompanhar Mansson durante a partida do Göteborg contra o Djurgården, que terminou empatada em 1 a 1, confirmando novamente que o jogador é um dos talentos mais promissores em ascensão no futebol escandinavo.

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Mansson disse ao jornal sueco: "É muito divertido ter esses clubes aqui. Se eles vêm me ver, isso significa que estou fazendo as coisas certas, mas estou focado no presente".

Apesar do interesse de vários clubes em seus serviços, o jovem jogador não esconde sua preferência pelo Barcelona, tendo afirmado em uma entrevista anterior: "Para mim, sempre foi o Barcelona".

Mansson também destacou que o clube catalão é o time favorito de sua família, e respondeu rindo a uma pergunta sobre a expectativa de receber uma ligação do Barcelona: "Sim, exatamente".

O potencial do jogador parece ser enorme, a ponto de a diretoria do Göteborg esperar a possibilidade de o clube obter uma quantia financeira recorde em caso de sua saída.

De acordo com o relatório, Jasper Jansson, responsável esportivo do clube sueco, acredita que o valor de uma possível negociação pode ultrapassar cerca de 9 milhões de euros, quantia que o Brighton pagou para contratar Malick Yalcouyé em 2024. Ainda assim, nenhuma proposta oficial para contratar o jogador chegou até o momento.

Os 60 maiores talentos

Mansson também recebeu reconhecimento internacional, depois de o jornal britânico "The Guardian" tê-lo incluído em uma lista que reúne os 60 maiores talentos jovens do mundo, nascidos em 2009.

O sueco se destaca pela capacidade de atuar como volante de contenção, ou meio-campista defensivo, além de sua inteligência tática, da qualidade de seus passes e de sua boa leitura de jogo, bem como de sua personalidade e capacidade de assumir responsabilidades apesar da pouca idade.

Mansson subiu para o time principal do Göteborg em março de 2026 e tem contrato com o clube até 2028.

Apesar do interesse crescente no jogador, o Barcelona ainda não aparece entre os clubes que enviaram observadores para acompanhá-lo, de acordo com as informações publicadas na Suécia. Mas o desejo de Mansson é claro, já que ele espera se transferir para o clube catalão no futuro.