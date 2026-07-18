Álvarez vai enfrentar a atitude “maliciosa” do Atlético com uma medida mais enérgica

A crise entre Julián Álvarez e o Atlético de Madrid se agravou depois que o jogador argentino considerou as declarações do diretor executivo do clube, Miguel Ángel Gil Marín, feitas apenas 48 horas antes da final da Copa do Mundo, como uma “grande falta de respeito” e uma atitude “maliciosa”, enquanto a situação entre as duas partes se tornou “irreparável”.

O jornalista Leo Paradiso, da ESPN Argentina, revelou, citando fontes próximas ao jogador, à sua família ou ao seu agente, Fernando Hidalgo, que Álvarez não gostou do momento escolhido pelo clube para falar sobre seu futuro, considerando que as declarações inflamadas de Gil Marín, apenas alguns dias antes de sua participação na final da Copa do Mundo de 2026 com a Argentina contra a Espanha, constituíram uma provocação deliberada.

A ESPN confirmou que a relação entre o jogador e o Atlético de Madrid ficou mais complicada do que antes, e que Álvarez está pensando seriamente em não comparecer aos treinos do clube quando a temporada for retomada, em protesto contra o que considerou uma “falta de respeito” por parte da diretoria do time.

Paradiso insistiu que pessoas próximas ao jogador acreditam que o Atlético de Madrid está tentando deliberadamente desestabilizá-lo no momento mais importante de sua carreira, em referência à final da Copa do Mundo que ele disputará neste domingo contra a Espanha.

O Atlético responde

No entanto, a versão do clube sobre os acontecimentos foi totalmente diferente: o Atlético de Madrid afirmou que foi o próprio jogador quem levantou a questão sobre seu futuro durante a Copa do Mundo, enquanto a seleção de seu país já estava competindo; mais ainda, ele fez isso no mesmo dia em que Lionel Messi estabeleceu um novo recorde com a seleção argentina, o que ofuscou o que deveria ter sido um momento marcante para o astro da seleção.

O clube esclareceu que a entrevista concedida nesta semana por Gil Marín foi agendada especificamente porque, entre os assuntos discutidos, estava o orgulho do clube por ter nove jogadores da Argentina e da Espanha que chegaram à final da Copa do Mundo, e a conversa não se limitou apenas ao futuro de Álvarez.

Gil Marín havia afirmado categoricamente: “Não queremos vendê-lo. Não aceitaremos uma oferta de 100 milhões de euros, nem de 150 milhões, nem de 200 milhões. Não tenho dúvidas de que o Atlético de Madrid é o melhor lugar do mundo para Julián... e ele não jogará pelo Barcelona na próxima temporada”.

Mensagem dirigida ao agente

No que parece ser uma mensagem dirigida ao agente do jogador, Fernando Hidalgo, o diretor executivo do Atlético de Madrid afirmou que Julián “recebeu um conselho ruim”, em uma clara indicação de que o clube atribui ao agente a responsabilidade pelo agravamento da crise.

E se as informações transmitidas por Paradiso realmente vieram do agente, fica claro que a relação entre Álvarez e o Atlético de Madrid foi gravemente prejudicada, e que a crise pode evoluir para um confronto aberto entre as partes nos próximos dias.