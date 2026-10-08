Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, encerrou a relação com seu empresário, Fernando Hidalgo, que trabalhou com ele por quase uma década inteira.

O jornal Sport reproduziu o que disse o especialista em mercado da bola Rubén Uría, por meio de sua conta na rede social X, afirmando que Álvarez pôs fim à sua relação profissional com Hidalgo, depois que o jogador se sentiu frustrado com a forma como seu futuro foi conduzido no verão de 2026.

O sonho de Álvarez de jogar no Barcelona não se concretizou, o que levou o jogador a atribuir a responsabilidade diretamente a seu ex-empresário, Fernando Hidalgo.

A notícia foi recebida com alívio dentro do Atlético de Madrid, que demonstrou, ao longo de todo o verão, seu descontentamento com o que considerou um mau aconselhamento ao jogador em relação à gestão de seu futuro. O CEO Gil Marín chegou, inclusive, a responsabilizar diretamente o entorno do jogador, afirmando: "Há pessoas que se encarregaram de enganá-lo e iludi-lo".

Próximas partidas ALA La Liga 10:15 ATM

Álvarez não está atualmente vinculado a nenhum empresário. Ainda assim, não deve demorar muito até que encontre um substituto, já que Julián e seus familiares vêm recebendo diversas propostas de partes que buscam assumir a tarefa de representá-lo.

Julián Álvarez tem contrato com o Atlético de Madrid que se estende até junho de 2030, de modo que seu futuro está definido no momento.

E, como apontou Rubén Uría, o principal objetivo de Julián Álvarez é recuperar seu melhor nível no gramado do estádio Metropolitano.



