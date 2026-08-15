Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Álvarez nega pedido de desculpas ao Atlético e solicita reunião urgente sobre seu futuro

J. Alvarez
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Argentina
Espanha

Situação decisiva

O atacante argentino Julián Álvarez retornou aos treinos do Atlético de Madri nesta semana, em meio à persistente incerteza sobre seu futuro, que continua longe de uma definição.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", apesar de Álvarez ter tido uma primeira conversa com o técnico Diego Simeone, sua posição não mudou, já que considera que sua etapa com a equipe rojiblanca chegou ao fim, e insiste em buscar uma saída durante o verão atual, enquanto o Barcelona segue sendo seu destino dos sonhos, para onde deseja se transferir.

O conflito existente ultrapassa os limites das declarações dadas pelo jogador durante a Copa do Mundo, já que Álvarez sente decepção com a postura adotada pelo Atlético de Madri, por ter percebido que o clube não cumpriu o compromisso que havia assumido com ele meses atrás, segundo pessoas próximas a ele.

As informações publicadas nas últimas semanas apontaram que o presidente executivo Miguel Ángel Gil Marín havia prometido a ele, no mês de fevereiro, facilitar sua saída caso chegasse uma boa oferta, quando o Barcelona colocou 100 milhões de euros sobre a mesa, mas os rojiblancos se recusaram a negociar.

Diante disso, o atacante decidiu dar um passo à frente e anunciar publicamente seu desejo de partir; durante a Copa do Mundo, Álvarez declarou: "O melhor para todos é a transferência", reafirmando seu desejo de realizar seu sonho, declarações que provocaram uma reação categórica de Gil Marín, que deixou claro que o Atlético de Madri não deseja abrir mão dos direitos do jogador.

Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Malaga crest
Malaga
MAL

Álvarez conversou com Simeone

Os desdobramentos confirmaram que o retorno do jogador a Madri não alterou a realidade do cenário, já que Álvarez de fato explicou sua posição ao técnico Diego Simeone, enquanto o comandante argentino lhe transmitiu que o coloca em seus planos para esta temporada.

A conversa foi marcada pela cordialidade, mas ambas as partes se mantêm em posições diferentes, já que o atacante deseja partir, enquanto o técnico aspira contar com ele.

Ao mesmo tempo, o Atlético de Madri manteve publicamente uma posição muito clara, pois o clube não cogita ceder ou negociar sua saída, e entende que o jogador argentino deve pedir desculpas por suas declarações e concentrar-se no trabalho, chegando inclusive a evocar o caso de Antoine Griezmann como modelo de como reconstruir a relação com a torcida.

De acordo com a rede "ESPN", e ao contrário do que se divulgou nas últimas horas, o atacante não pediu desculpas aos seus companheiros de equipe nem lhes manifestou arrependimento por ter anunciado suas intenções à imprensa, mantendo sua posição inalterada tal como estava quando falou na Copa do Mundo.

Pedido urgente

O próximo passo que as pessoas próximas ao atacante buscam dar atualmente resume-se a sentar-se com Miguel Ángel Gil Marín, já que a rede "TyC Sports" informou sobre o pedido deles de realizar uma reunião com o presidente executivo do Atlético de Madri para tentar encerrar uma crise que ameaça se prolongar durante as últimas semanas do mercado de transferências.

Álvarez busca lembrar o dirigente rojiblanco do compromisso existente pouco antes de o conflito estourar publicamente, segundo sua versão, já que o jogador entende que cumpriu a sua parte, e não compreende a mudança de postura do Atlético de Madri no momento atual.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google