Álvarez nega pedido de desculpas ao Atlético e solicita reunião urgente sobre seu futuro

O atacante argentino Julián Álvarez retornou aos treinos do Atlético de Madri nesta semana, em meio à persistente incerteza sobre seu futuro, que continua longe de uma definição.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", apesar de Álvarez ter tido uma primeira conversa com o técnico Diego Simeone, sua posição não mudou, já que considera que sua etapa com a equipe rojiblanca chegou ao fim, e insiste em buscar uma saída durante o verão atual, enquanto o Barcelona segue sendo seu destino dos sonhos, para onde deseja se transferir.

O conflito existente ultrapassa os limites das declarações dadas pelo jogador durante a Copa do Mundo, já que Álvarez sente decepção com a postura adotada pelo Atlético de Madri, por ter percebido que o clube não cumpriu o compromisso que havia assumido com ele meses atrás, segundo pessoas próximas a ele.

As informações publicadas nas últimas semanas apontaram que o presidente executivo Miguel Ángel Gil Marín havia prometido a ele, no mês de fevereiro, facilitar sua saída caso chegasse uma boa oferta, quando o Barcelona colocou 100 milhões de euros sobre a mesa, mas os rojiblancos se recusaram a negociar.

Diante disso, o atacante decidiu dar um passo à frente e anunciar publicamente seu desejo de partir; durante a Copa do Mundo, Álvarez declarou: "O melhor para todos é a transferência", reafirmando seu desejo de realizar seu sonho, declarações que provocaram uma reação categórica de Gil Marín, que deixou claro que o Atlético de Madri não deseja abrir mão dos direitos do jogador.

Álvarez conversou com Simeone

Os desdobramentos confirmaram que o retorno do jogador a Madri não alterou a realidade do cenário, já que Álvarez de fato explicou sua posição ao técnico Diego Simeone, enquanto o comandante argentino lhe transmitiu que o coloca em seus planos para esta temporada.

A conversa foi marcada pela cordialidade, mas ambas as partes se mantêm em posições diferentes, já que o atacante deseja partir, enquanto o técnico aspira contar com ele.

Ao mesmo tempo, o Atlético de Madri manteve publicamente uma posição muito clara, pois o clube não cogita ceder ou negociar sua saída, e entende que o jogador argentino deve pedir desculpas por suas declarações e concentrar-se no trabalho, chegando inclusive a evocar o caso de Antoine Griezmann como modelo de como reconstruir a relação com a torcida.

De acordo com a rede "ESPN", e ao contrário do que se divulgou nas últimas horas, o atacante não pediu desculpas aos seus companheiros de equipe nem lhes manifestou arrependimento por ter anunciado suas intenções à imprensa, mantendo sua posição inalterada tal como estava quando falou na Copa do Mundo.

Pedido urgente

O próximo passo que as pessoas próximas ao atacante buscam dar atualmente resume-se a sentar-se com Miguel Ángel Gil Marín, já que a rede "TyC Sports" informou sobre o pedido deles de realizar uma reunião com o presidente executivo do Atlético de Madri para tentar encerrar uma crise que ameaça se prolongar durante as últimas semanas do mercado de transferências.

Álvarez busca lembrar o dirigente rojiblanco do compromisso existente pouco antes de o conflito estourar publicamente, segundo sua versão, já que o jogador entende que cumpriu a sua parte, e não compreende a mudança de postura do Atlético de Madri no momento atual.