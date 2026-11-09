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Traduzido por

Álvarez enganou o Atlético? Uma frase de Simeone provoca crise com a torcida

J. Alvarez
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid x Barcelona
Barcelona
La Liga
D. Simeone
Argentina
Espanha

O Atlético de Madrid se suicida diante do Barcelona

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A derrota do Atlético de Madrid diante do Barcelona não foi apenas três pontos perdidos na disputa pela LaLiga, mas sim um espelho que revelou o tamanho das dúvidas que pairam dentro do elenco dos Rojiblancos.

No momento em que os catalães comemoravam a capacidade de sua equipe de se reerguer dos escombros, os Rojiblancos se viram diante de uma verdade dolorosa: desperdiçaram a oportunidade ideal de derrubar um adversário que estava ao alcance, e pagaram o preço da ausência do craque decisivo no momento em que a equipe mais precisava dele.

Kiko Narváez e Manu Carreño concordaram, durante a participação no programa "El Larguero", na rádio "Cadena SER", com um mesmo diagnóstico: o Atlético foi quem chegou mais perto, e o Barcelona foi o mais frágil, mas quem decidiu a partida no fim foi quem soube corrigir seus erros, e quem a desperdiçou foi quem não encontrou seu herói.

O Atlético desperdiçou a chance de uma vida

Kiko Narváez, ex-craque do Atlético, considera que o que aconteceu foi um revés que não pode ser minimizado, especialmente após a segunda derrota consecutiva em casa.

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Narváez disse em tom incisivo: "A conclusão é que éramos capazes, hoje, de aproveitar os pontos fracos do Barcelona. Na terça-feira, diante do Bayern de Munique, vi uma equipe num nível completamente diferente do nosso. Não fiquei satisfeito com as substituições de Simeone nem com o segundo tempo".

Acrescentou que o gosto amargo deixado por esta derrota ainda persiste, porque a equipe tinha todas as condições de virar o jogo, mas faltou-lhe ousadia e a decisão certa no momento decisivo.

Por sua vez, Manu Carreño, famoso locutor espanhol, não escondeu sua preocupação com o cenário defensivo do Barcelona, mas ao mesmo tempo afirmou que foi o Atlético quem deu a tábua de salvação ao adversário.

Carreño disse: "Vi um Barcelona extremamente frágil na defesa diante das grandes equipes mais uma vez. O resultado teria sido completamente diferente se o Atlético de Madrid tivesse aproveitado suas chances".

Em contrapartida, Carreño elogiou o técnico alemão Hansi Flick, considerando que ele saiu da partida mais fortalecido do que antes: "Flick sai desta partida mais forte, porque conseguiu corrigir os erros que apareceram no primeiro tempo".

Julián Álvarez: no olho do furacão

Se houve um único nome que dominou o debate, foi o de Julián Álvarez. O atacante argentino, que chegou a Madrid para ser o craque principal, viu-se no alvo das críticas mais duras desde sua chegada.

Carreño não hesitou em emitir seu julgamento: "Ele ainda não mostrou que vale 100 ou 150 milhões, continuo a considerá-lo entre os bons atacantes, e não entre os craques. O Atlético precisa de um atacante capaz de decidir as partidas; Julián precisa dar mais um passo à frente, ele não é um jogador que faz a diferença".

E acrescentou: "Ele tinha de mostrar o seu melhor diante do Barcelona, ainda lhe falta aquele algo a mais que ele não encontrou. Não há jogador como ele na equipe, e como disse Simeone: (sem Julián, não alcançaremos nossos objetivos), é a maneira dele de demonstrar apoio, mas ao mesmo tempo o pressiona".

Kiko Narváez compartilhou da mesma opinião, mas sob a ótica do craque que deve assumir a responsabilidade: "Ele desperdiçou duas chances praticamente consumadas".

Narváez apontou que Julián é o craque incontestável da equipe, e por isso os critérios para julgá-lo devem ser diferentes, pois os grandes craques não são medidos pelo que apresentam diante das equipes pequenas, mas pelo que fazem nas partidas que constroem a temporada.

Apesar da dureza das críticas, Narváez fez questão de enviar uma mensagem à torcida do Atlético, afirmando que Simeone ainda confia em seu atacante, e pediu que não o vaiassem, porque a pressão excessiva nesta fase pode trazer resultados contrários.

As críticas não se limitaram a Álvarez, mas se estenderam à maneira como Diego Simeone lida com as negociações de transferências e a gestão das grandes partidas; segundo a análise, o técnico argentino não conseguiu encontrar a combinação que dá à equipe o poder de decisão nos momentos decisivos, e suas substituições não foram suficientes para mudar o rumo do confronto diante do Barcelona.

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