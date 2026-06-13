Álvarez dá um tapa em Pérez... e “medo” no Barcelona por causa dessa dupla

O atacante argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, recusou a oferta do Real Madrid de 150 milhões de euros para se transferir para o Santiago Bernabéu, preferindo ir para o seu rival tradicional, o Barcelona.

De acordo com o que revelou o jornal catalão “Sport”, o Barcelona é o destino preferido de Julián Álvarez, já que relatos indicam que o jogador argentino, de 25 anos, recusou oficialmente as ofertas do Real Madrid por meio de seus agentes, e deseja virar a página de um incidente em que foi usado como ferramenta de propaganda na campanha eleitoral de Pérez, sem sequer ter sido informado das reais intenções do clube real, em uma situação que reflete profundo descontentamento com a forma como o Real Madrid lidou com o caso.

A posição do Barcelona

Por sua vez, a diretoria do Barcelona não demonstrou grande preocupação com o interesse do Real Madrid por Álvarez, já que não o considerou sério desde o início, enquanto relatos indicam que o clube catalão acompanha de perto os movimentos do Arsenal inglês e do Paris Saint-Germain francês, dois outros destinos possíveis para o atacante argentino, em uma forte disputa europeia pelos serviços do jogador, considerado um dos principais atacantes do Velho Continente atualmente.

Adiamento até o fim da Copa do Mundo

No entanto, não se espera que nada seja decidido antes do fim da Copa do Mundo de 2026, já que o atacante argentino deixou clara sua vontade de se concentrar totalmente no torneio mundial com a seleção de seu país antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro no futebol.

A crise do Atlético

Mas o Atlético de Madrid é a parte mais prejudicada por essa situação, já que o clube deseja concluir a negociação rapidamente para garantir o substituto adequado, especialmente com a saída do francês Antoine Griezmann e a provável saída do norueguês Alexander Sørloth, o que significa que a equipe pode perder seus três atacantes em um único verão, em uma crise ofensiva sem precedentes que exige ações urgentes no mercado de transferências.