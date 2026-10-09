Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, sabe que atravessa uma fase extremamente delicada e deseja recuperar seu espaço e tentar deixar o clube por meio de uma nova estratégia.

O jornal Sport noticiou que Álvarez encerrou sua relação com seu empresário Fernando Hidalgo e está perto de um acordo com Javier Pastore para que este assuma sua representação, numa tentativa de iniciar um novo capítulo com o Atlético e acordar sua saída de forma amigável.

Pastore chega para abrir um novo capítulo na relação com a diretoria do Atlético de Madrid, de modo a permitir que se chegue a um acordo sobre a saída amigável do jogador no futuro, seja durante o próximo janeiro ou em julho.

Julián Álvarez estava convencido da necessidade de encerrar sua relação com a agência de representação com a qual trabalhava, para ter a oportunidade de deixar o Atlético de Madrid.

A relação entre Fernando Hidalgo e os dirigentes do clube ruiu, a ponto de Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético, declarar que o jogador recebe conselhos péssimos e que foi enganado.

Álvarez viveu situações de extrema tensão desde que anunciou publicamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, além de não se sentir psicologicamente preparado para continuar jogando pelo clube. O período da data Fifa representou um verdadeiro respiro para ele, pois conseguiu mudar de ambiente e recuperar sua sensação de conforto longe de Madrid.

De agora em diante, Julián deu o primeiro passo por meio desta iniciativa que o Atlético de Madrid lhe exigiu. Terá um novo empresário, e as relações começarão a melhorar novamente depois de terem chegado a um estágio de ruptura total.

O atacante terá um novo representante encarregado de negociar para chegar a condições de saída adequadas, aprovadas por todas as partes e formalizadas oficialmente, a fim de evitar a repetição dos problemas anteriores.

Pode ser do interesse do Atlético de Madrid acelerar esse processo, já que o valor de mercado do jogador vem caindo de forma preocupante, e ninguém mais pensa nos números que ultrapassavam os 120 milhões de euros, que estavam sobre a mesa durante o verão.

Já o Barcelona não deu nenhum passo até o momento e aguarda o rumo dos acontecimentos. Sua relação direta com o jogador passava por Fernando Hidalgo, apesar de também terem ocorrido conversas diretas com o próprio Julián.

O clube catalão foi informado das mudanças recentes, mas as coisas não avançaram além desse estágio. Inclusive, Deco deixou claro que o caso de Julián é coisa do passado, embora descartá-lo no futuro não seja algo definitivo, pois o jogador conta com grande admiração do técnico Hansi Flick.

Julián ainda prefere jogar pelo Barcelona no futuro. O clube catalão era e continua sendo sua primeira opção, e convencer todas as partes de que a venda é a melhor solução será uma das tarefas de seu novo empresário.

Mas o Barcelona não sente, no momento, qualquer pressa e não se vê obrigado a se mexer. A chegada de Raphinha para atuar na posição de centroavante, a contratação de Gabriel Jesus para reforçar essa posição, além das esperanças futuras depositadas em Hamza Abdelkarim, fazem o clube se sentir tranquilo quanto à sua situação nesse aspecto. Ainda assim, ninguém nega a possibilidade de reavaliar o negócio caso a oportunidade de contratar Julián fique disponível.

Já o clube que continua fortemente interessado em contratar Julián Álvarez é o Arsenal, que ficaria feliz em entrar em negociações para concluir um negócio que inclua a troca de jogadores, com Viktor Gyökeres indo para o Atlético de Madrid, diante de não fazer parte dos planos estratégicos futuros do clube.

O Sport concluiu: "Álvarez deu um passo decisivo, e espera-se que ocorram movimentações nas próximas semanas, com a aproximação da janela de transferências de inverno, já que o jogador deseja deixar o Atlético".