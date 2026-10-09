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Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
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Álvarez aplica nova estratégia de saída no mercado de inverno

J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
Arsenal
La Liga
J. Pastore
Argentina
Espanha

Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, sabe que atravessa uma fase extremamente delicada e deseja recuperar seu espaço e tentar deixar o clube por meio de uma nova estratégia.

O jornal Sport noticiou que Álvarez encerrou sua relação com seu empresário Fernando Hidalgo e está perto de um acordo com Javier Pastore para que este assuma sua representação, numa tentativa de iniciar um novo capítulo com o Atlético e acordar sua saída de forma amigável.

Pastore chega para abrir um novo capítulo na relação com a diretoria do Atlético de Madrid, de modo a permitir que se chegue a um acordo sobre a saída amigável do jogador no futuro, seja durante o próximo janeiro ou em julho.

Julián Álvarez estava convencido da necessidade de encerrar sua relação com a agência de representação com a qual trabalhava, para ter a oportunidade de deixar o Atlético de Madrid.

A relação entre Fernando Hidalgo e os dirigentes do clube ruiu, a ponto de Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético, declarar que o jogador recebe conselhos péssimos e que foi enganado.

Álvarez viveu situações de extrema tensão desde que anunciou publicamente seu desejo de deixar o Atlético de Madrid, além de não se sentir psicologicamente preparado para continuar jogando pelo clube. O período da data Fifa representou um verdadeiro respiro para ele, pois conseguiu mudar de ambiente e recuperar sua sensação de conforto longe de Madrid.

De agora em diante, Julián deu o primeiro passo por meio desta iniciativa que o Atlético de Madrid lhe exigiu. Terá um novo empresário, e as relações começarão a melhorar novamente depois de terem chegado a um estágio de ruptura total.

O atacante terá um novo representante encarregado de negociar para chegar a condições de saída adequadas, aprovadas por todas as partes e formalizadas oficialmente, a fim de evitar a repetição dos problemas anteriores.

Pode ser do interesse do Atlético de Madrid acelerar esse processo, já que o valor de mercado do jogador vem caindo de forma preocupante, e ninguém mais pensa nos números que ultrapassavam os 120 milhões de euros, que estavam sobre a mesa durante o verão.

Já o Barcelona não deu nenhum passo até o momento e aguarda o rumo dos acontecimentos. Sua relação direta com o jogador passava por Fernando Hidalgo, apesar de também terem ocorrido conversas diretas com o próprio Julián.

O clube catalão foi informado das mudanças recentes, mas as coisas não avançaram além desse estágio. Inclusive, Deco deixou claro que o caso de Julián é coisa do passado, embora descartá-lo no futuro não seja algo definitivo, pois o jogador conta com grande admiração do técnico Hansi Flick.

Julián ainda prefere jogar pelo Barcelona no futuro. O clube catalão era e continua sendo sua primeira opção, e convencer todas as partes de que a venda é a melhor solução será uma das tarefas de seu novo empresário.

Mas o Barcelona não sente, no momento, qualquer pressa e não se vê obrigado a se mexer. A chegada de Raphinha para atuar na posição de centroavante, a contratação de Gabriel Jesus para reforçar essa posição, além das esperanças futuras depositadas em Hamza Abdelkarim, fazem o clube se sentir tranquilo quanto à sua situação nesse aspecto. Ainda assim, ninguém nega a possibilidade de reavaliar o negócio caso a oportunidade de contratar Julián fique disponível.

Já o clube que continua fortemente interessado em contratar Julián Álvarez é o Arsenal, que ficaria feliz em entrar em negociações para concluir um negócio que inclua a troca de jogadores, com Viktor Gyökeres indo para o Atlético de Madrid, diante de não fazer parte dos planos estratégicos futuros do clube.

O Sport concluiu: "Álvarez deu um passo decisivo, e espera-se que ocorram movimentações nas próximas semanas, com a aproximação da janela de transferências de inverno, já que o jogador deseja deixar o Atlético".

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