O atacante argentino Julián Álvarez continuou a ser titular na seleção de seu país, a “Albirroja”, na Copa do Mundo de 2026, onde contribuiu para a virada contra a seleção egípcia, transformando uma desvantagem de dois gols em uma vitória emocionante e valiosa por 3 a 2 A menos de 20 minutos do fim do tempo regulamentar, graças a uma cabeçada decisiva de Enzo Fernández nos acréscimos, a classificação para as quartas de final foi garantida.

Após o apito final, o atacante do Atlético de Madrid apareceu na zona mista para a imprensa, onde os jornalistas lhe fizeram uma pergunta direta sobre se ele havia mudado de posição em relação às suas declarações polêmicas de alguns dias atrás, nas quais ele sugeriu que sua saída do Atlético de Madrid seria a melhor opção para todas as partes, Alvarez limitou-se a responder de forma sucinta, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”: “No momento, estou pensando nas quartas de final. Temos confrontos extremamente importantes pela frente agora, então vamos nos concentrar apenas nisso”.

Apesar de sua cautela em relação ao futuro profissional, o astro argentino falou longamente sobre o desenrolar da batalha contra os Faraós e o espírito de recuperação da equipe, dizendo: “É incrível, vivemos muitas emoções intensas. No intervalo, estávamos perdendo por dois gols, mas continuamos nos dizendo que precisávamos lutar até o fim, e sabíamos que as oportunidades viriam; e, de fato, marcamos os gols”. Ele também descreveu o gol de seu companheiro Enzo como “espetacular”, acrescentando: “Eu o vi avançar em direção à área, e Lautaro mandou um cruzamento maravilhoso que resultou em um gol incrível”.

O atacante do Atlético continuou falando sobre o valor histórico da partida, dizendo: “Foi uma das melhores partidas da seleção nacional nos últimos anos, por tudo o que aconteceu. Virar o placar dessa maneira na Copa do Mundo é algo inacreditável; normalmente tenho dificuldade em me emocionar, mas hoje, nos últimos minutos, senti isso de verdade e fui tomado pela emoção, porque o que esse grupo conquistou foi uma loucura”.

Ao encerrar suas declarações, Cal Álvarez elogiou o capitão da equipe, Lionel Messi, dizendo: “Não há mais palavras suficientes para descrever a atuação que ele vem apresentando nesta Copa do Mundo; é algo impressionante. Tentamos apoiá-lo, ajudá-lo e aproveitar cada momento que vivemos com ele, e agradecemos por tudo o que ele faz por nós e pela maneira como nos trata... Ele é uma lenda, o melhor jogador do mundo e da história.”