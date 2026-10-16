Em alta, Flaco López amplia participação ofensiva e vive seu melhor ano pelo Palmeiras

Flaco López segue em alta no Palmeiras e foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (14), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Autor do primeiro gol alviverde no Maracanã, o atacante argentino chegou a 32 participações diretas em gols em 2026, alcançando a melhor marca de sua carreira e consolidando seu protagonismo na equipe de Abel Ferreira.

O camisa 42 soma 23 gols e nove assistências na temporada. O número representa quase um terço dos 101 gols marcados pelo Palmeiras no ano até o momento. Além disso, Flaco superou o próprio desempenho de 2025, quando registrou 31 participações, sendo 25 gols e seis assistências, em 64 partidas. Em 2026, o argentino atingiu a nova marca com dez jogos a menos.

A evolução do atacante também aparece na comparação com suas primeiras temporadas no clube. Contratado em 2022, Flaco marcou apenas dois gols em seu primeiro ano e chegou a oito em 2023, sem registrar assistências em nenhuma das duas temporadas. Em 2024, porém, deu um salto de rendimento, com 22 gols e sete passes para gol, totalizando 29 participações diretas.

O crescimento continuou em 2025, quando o argentino alcançou 25 gols e seis assistências. Agora, além de já ter superado o total de participações da temporada passada, Flaco está perto de estabelecer um novo recorde pessoal de gols em um único ano. Com 23 tentos em 2026, ele precisa balançar as redes mais duas vezes para igualar a marca anterior.

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O bom momento também coloca o centroavante entre os principais jogadores do futebol brasileiro em participações ofensivas. Ele aparece atrás apenas de Pedro, do Flamengo, e Gabigol, do Santos, que somam 34 participações cada na temporada. No Palmeiras, Flaco é o principal goleador do elenco, com mais que o dobro dos 11 gols marcados por Maurício, segundo colocado no ranking interno.

Com a possibilidade de disputar até mais 13 partidas pelo Palmeiras em 2026, dependendo do avanço nas copas, o argentino ainda tem margem para ampliar seus números. O próximo compromisso será neste sábado (17), às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Brasileirão.