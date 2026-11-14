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O departamento médico do Bayern de Munique, que já estava cheio, aparentemente ganhou mais um integrante: Alphonso Davies. O clube teme um diagnóstico específico.

Davies sofreu uma lesão ainda não identificada na partida de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf entre Canadá e Guatemala (3 a 2) e precisou ser substituído após apenas cinco minutos.

Ao recuar durante um ataque dos centro-americanos, Davies escorregou dentro da própria área. Ele ainda se levantou para bloquear a finalização seguinte, mas depois se sentou no gramado para sinalizar que não poderia continuar. A caminho do banco de reservas, balançou a cabeça, visivelmente frustrado.

Após a partida, o auxiliar técnico do Canadá, Mauro Biello, disse que Davies sofreu uma "lesão na parte inferior do corpo". Exames detalhados devem fornecer um diagnóstico mais preciso. "Todos nós ficamos muito felizes em rever Phonzie, e perdê-lo tão cedo nos abalou muito", disse o companheiro de equipe Tani Oluwaseyi, que marcou um dos gols.

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No Bayern de Munique, o sinal de alerta deve soar mais uma vez. Atualmente, vários jogadores estão fora de ação no clube alemão, sobretudo no setor ofensivo, entre eles Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Luis Diaz. Saibari (ruptura do ligamento da sindesmose) e Gnabry (lesão muscular) provavelmente não poderão voltar a jogar neste ano. Musiala e Diaz, por sua vez, já participam de parte dos treinos com o elenco e devem retornar após a pausa para as seleções.

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Uma nova ausência prolongada seria especialmente dura para o próprio Davies, de 26 anos. Desde que rompeu o ligamento cruzado em março de 2025, quando estava com a seleção, o lateral-esquerdo vem sofrendo com lesões musculares subsequentes, que o afetaram sobretudo na temporada passada.

Segundo informações da kicker, Davies voltará a Munique já no sábado para passar por exames. O Bayern teme que se trate novamente de uma lesão muscular. A imprensa canadense fala em um "pior cenário" tanto para a seleção quanto para o Bayern. "Para infelicidade do capitão canadense, um pesadelo se tornou realidade", estampou a Canadian Soccer Daily.

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Alphonso Davies já estava com problemas físicos no Bayern de Munique?

Outra lesão muscular, sofrida no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, custou a Davies quase toda a Copa do Mundo disputada em casa. O capitão da seleção canadense só entrou em campo por alguns minutos na fase de 16 avos de final. Como a coxa lesionada ainda causava problemas, Davies decidiu não voltar a jogar naquele torneio, também pensando na temporada seguinte com o Bayern e no risco de sofrer uma lesão ainda mais grave.

Nesta temporada, para alívio dos dirigentes do Bayern, Davies vinha mostrando boa forma e estabilidade. Por um período, chegou até a levar vantagem na disputa com Nathaniel Brown pelo lado esquerdo da defesa, antes de substituir de maneira convincente o lesionado Diaz na ponta esquerda.

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O assistente de Vincent Kompany, porém, já havia indicado antes do jogo fora de casa contra o Mainz 05 que Davies não estava em plenas condições físicas. "Temos alguns jogadores que podem ser poupados", explicou Danks há uma semana. Ele citou Davies explicitamente e disse que o lateral ainda não tinha condições de atuar por quase todo o tempo de jogo em duas partidas consecutivas.

Por isso, na vitória do Bayern por 2 a 1 sobre a equipe da região de Rheinhessen, Davies só entrou em campo depois de quase 70 minutos. Ainda assim, sofreu agora mais um revés durante uma passagem pela seleção canadense.

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Contra a Guatemala, Davies foi titular pela primeira vez desde a ruptura dos ligamentos cruzado e do menisco sofrida em 2025. Após a grave lesão, o Bayern fez duras críticas à federação canadense, pois a extensão da lesão de Davies só foi constatada depois de seu retorno a Munique.