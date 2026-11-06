Xabi Alonso, treinador do Chelsea, falou sobre diversos assuntos importantes dentro do time, em primeiro lugar a decisão de deixar Cole Palmer fora da lista da seleção da Inglaterra, além de revelar as atualizações médicas sobre os lesionados do Chelsea e a situação da participação nos próximos jogos.

Isso acontece na coletiva de imprensa concedida por Alonso nesta sexta-feira, referente ao confronto com o Sunderland no próximo domingo, dentro dos jogos da décima rodada da Premier League, em que o Chelsea ocupa a quarta posição com 16 pontos e a oito pontos de distância do líder Arsenal.

Sobre sua posição a respeito da conversa com Palmer acerca da decisão de Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, de deixar Palmer de fora por sua ausência em várias convocações anteriores, Alonso afirmou, segundo o que divulgou o site "Sky Sports": "Não falamos sobre esse assunto, pois todo o nosso foco estava concentrado no nosso jogo marcado para domingo. Estamos muito felizes com o que o Cole vem apresentando, e vemos que ele se diverte com o seu trabalho e se entrosa de forma excelente com o restante dos integrantes do ataque, além de ajudar o time a evoluir e a melhorar para alcançar os nossos objetivos, com a plena consciência de que tudo exige um certo tempo. Estou muito feliz com a sua qualidade, a sua mentalidade e o seu impacto positivo sobre os demais companheiros".

Em resposta sobre a existência de algum arrependimento quanto à ausência de Palmer da última data Fifa, ou seu desejo de jogar pela seleção de seu país, o treinador espanhol frisou que o trabalho interno do clube é a prioridade: "Não entramos nesses detalhes. Nós disputamos os jogos e nos concentramos apenas nos assuntos do Chelsea, e em como desenvolver o desempenho e ajudá-lo a ser mais influente nos confrontos. Falamos apenas sobre o Chelsea, pois temos trabalho mais do que suficiente no clube, e precisamos nos concentrar a cada fim de semana, pois este é o campo em que posso influenciar e sobre o qual posso falar".

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Ao avaliar a fase atual pela qual passa o jogador e o quanto ele lida com as pressões, Alonso declarou: "O Cole precisa se concentrar em apresentar um bom futebol e aproveitar jogar pelo Chelsea. Já falamos sobre o cartão vermelho após o jogo contra o Tottenham, mas a maioria das outras questões se baseia na partida, no futebol e em como podemos apresentar o melhor".

Sobre a natureza de sua relação com as comissões técnicas das seleções nacionais e se ele pede aos jogadores que se retirem, Alonso esclareceu sua posição com clareza: "Não, nunca pedi isso. Quando o jogador está em plena condição física, torna-se apto a ser convocado, e quando não está pronto, tentamos fornecer ao departamento médico da seleção as informações adequadas para decidirmos juntos. Às vezes a convocação pode não ser do interesse do jogador; por exemplo, Anselmino foi convocado para a seleção da Argentina depois de ter treinado melhor ao longo dos últimos dez dias, pois é muito importante para ele receber sua primeira convocação, e o mesmo se aplica aos demais jogadores".

No que diz respeito à condição física do astro do meio-campo Moisés Caicedo, Alonso disse: "Após o último jogo, Moisés sofreu alguns pequenos problemas, e esperamos examinar vários casos médicos amanhã, e Caicedo está entre esses casos. Trata-se de uma sensação de desconforto mais do que de uma lesão direta na panturrilha".

Alonso abordou a situação da dupla Maxence Lacroix e João Pedro: "Não esperamos que eles cheguem a tempo para o jogo de amanhã. Vamos ver como transcorrerá a fase de recuperação deles e a evolução que alcançarão após a pausa da data Fifa de duas semanas, e darei atualizações adicionais antes do confronto com o Leeds".

Já sobre a situação definitiva do goleiro Emiliano Martínez e a decisão sobre sua participação, Alonso disse: "Temos a última sessão de treino antes do confronto de domingo e tomaremos a nossa decisão então, mas ele está treinando muito bem. É ótimo que o Emi tenha feito um grande esforço para estar pronto para voltar. Seu retorno se antecipou ao cronograma previsto para que ele fizesse parte do time, e amanhã faremos o último exame para tomar a decisão final no domingo".