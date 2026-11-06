Alonso revela os bastidores da polêmica sobre a exclusão de Palmer da seleção da Inglaterra

Xabi Alonso, treinador do Chelsea, falou sobre diversos temas importantes dentro do elenco, com destaque para a decisão de deixar Cole Palmer fora da lista da seleção da Inglaterra, além de revelar as atualizações médicas sobre os lesionados do clube e a situação deles para as próximas partidas.

Isso aconteceu na coletiva de imprensa concedida por Alonso nesta sexta-feira, voltada para o confronto contra o Sunderland no próximo domingo, pela décima rodada da Premier League, na qual o Chelsea ocupa a quarta colocação com 16 pontos, a 8 pontos do líder Arsenal.

Sobre sua posição a respeito de conversar com Palmer acerca da exclusão feita por Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, por conta de sua ausência em diversas convocações anteriores, Alonso disse, segundo o site Sky Sports: "Não conversamos sobre esse assunto; todo o nosso foco estava voltado para a nossa partida de domingo. Estamos muito satisfeitos com o que o Cole vem fazendo, vemos que ele está se divertindo com o seu trabalho e se entrosa de forma excelente com o restante dos jogadores de ataque, além de ajudar a equipe a evoluir e melhorar para alcançarmos nossos objetivos, cientes de que tudo exige um certo tempo. Estou muito feliz com sua qualidade, sua mentalidade e sua influência positiva sobre os demais companheiros".

Em resposta à pergunta sobre a existência de algum arrependimento quanto à ausência de Palmer na última data Fifa, ou ao seu desejo de jogar pela seleção de seu país, o treinador espanhol frisou que o trabalho interno do clube é a prioridade: "Não entramos nesses detalhes. Nós disputamos as partidas e nos concentramos apenas nos assuntos do Chelsea, em como aprimorar o desempenho e ajudá-lo a ser mais influente nos jogos. Falamos apenas sobre o Chelsea, pois temos trabalho mais do que suficiente no clube, e precisamos nos concentrar a cada fim de semana, que é a área na qual posso influenciar e sobre a qual posso falar".

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Ao avaliar a fase atual pela qual o jogador passa e como ele lida com a pressão, Alonso declarou: "O Cole precisa se concentrar em jogar um bom futebol e em se divertir jogando pelo Chelsea. Já conversamos sobre o cartão vermelho depois da partida contra o Tottenham, mas a maior parte das outras questões gira em torno da partida, do futebol e de como podemos apresentar o nosso melhor".

Sobre a natureza de sua relação com as comissões técnicas das seleções nacionais e se ele pede que os jogadores se retirem, Alonso esclareceu sua posição com clareza: "Não, nunca pedi isso. Quando um jogador está em plena condição física, ele fica apto a ser convocado, e quando não está pronto, tentamos fornecer as informações adequadas ao departamento médico da seleção para decidirmos juntos. Às vezes a convocação pode não ser do interesse do jogador; por exemplo, o Anselmino foi convocado para a seleção da Argentina depois de ter treinado melhor ao longo dos últimos dez dias, e é muito importante para ele receber sua primeira convocação, o mesmo valendo para os demais jogadores".

No que diz respeito à condição física do meio-campista Moisés Caicedo, Alonso disse: "Após a última partida, o Moisés teve alguns problemas leves, e esperamos examinar vários casos médicos amanhã, entre eles o do Caicedo. Trata-se mais de uma sensação de desconforto do que de uma lesão direta na panturrilha".

Alonso abordou ainda a situação da dupla Maxence Lacroix e João Pedro: "Não esperamos que estejam à disposição para a partida de amanhã. Vamos ver como evoluirá a recuperação deles e o progresso que farão após o período de duas semanas da data Fifa, e darei atualizações adicionais antes do confronto contra o Leeds".

Quanto à situação definitiva do goleiro Emiliano Martínez e à decisão sobre sua participação, Alonso disse: "Temos a última sessão de treino antes do confronto de domingo e tomaremos nossa decisão então, mas ele vem treinando muito bem. É ótimo que o Emi tenha se esforçado bastante para estar pronto para retornar. Seu retorno se adiantou ao cronograma previsto para que fizesse parte da equipe, e amanhã faremos o último exame para tomarmos a decisão final no domingo".